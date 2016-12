Desfalcados, Manchester City e Arsenal medem forças em duelo direto pelas primeiras posições

O Manchester City recebe, neste domingo (18), às 14h (de Brasília), o Arsenal pela 17ª rodada da Premier League, em jogo a ser realizado no Etihad Stadium, em Manchester.

Na última rodada da competição, o City recebeu o Watford e venceu por 2 a 0, encostando no Arsenal, que por sua vez acabou sendo derrotado em sua visita ao Everton, no Goodison Park, pelo placar de 2 a 1. Com os resultados, o Arsenal acabou caindo para a terceira colocação do campeonato, com 34 pontos, e o City continuou na quarta colocação, com um ponto a menos.

No histórico do confronto, temos uma longa vantagem do Arsenal, que, em 189 partidas, acabou vencendo 96 delas, empatando 44 e perdendo 49 jogos. Foram 316 gols marcados pelo Arsenal e 210 pelo Manchester City.

Guardiola com problemas para armar o City

A pressão sob Pep Guardiola está muito intensa após alguns resultados recentes obtidos pelo Manchester City. A vitória por 2 a 0 sobre o Watford, na última rodada, diminuiu a pressão sob o treinador dos Citizens, e um resultado bom em um jogo de alto nível pode dar a confiança necessária para que Guardiola continue o seu trabalho.

Para o jogo deste domingo, o treinador não vai contar com o volante brasileiro, Fernandinho e o atacante argentino, Sergio Agüero, pois ambos estão cumprindo suspensão por suas respectivas expulsões na derrota contra o Chelsea por 3 a 1. Apesar disso, o desfalque mais grave fica por conta do meia Ilkay Gündogan, que sofreu uma séria lesão nos ligamentos do joelho e ficará fora do time de Guardiola pelo resto da temporada.

Guardiola lamentou bastante a ausência de Gundogan, dizendo que ele fará muita falta ao time do Manchester City, mas que lesões como essa fazem parte do futebol.

"Ele realmente ficará parado por alguns meses. Isso é muito díficil e muito triste para ele. Iremos sentir muito a sua falta, mas isso faz parte do futebol", afirmou o espanhol.

Ainda sobre a contusão do meia alemão, o técnico espera que ele volte apenas quando se sentir completamente seguro e apto para retornar, levando em conta que ele tem um histórico recente de lesões.

"Agora nós esperamos que ele volte bem após a sua recuperação. Ele vai ser operado daqui a alguns dias e vamos trabalhar para que ele volte o mais rápido o possível para ajudar a nossa equipe", concluiu o treinador.

Sem Fernandinho e Gündogan, Guardiola deve manter o experiente Yaya Touré no time titular. O marfinense entrou jogando na última rodada, contra o Watford. O brasileiro Fernando será seu companheiro na "volância". No ataque, Nolito pode ser o substituto de Agüero, assim como aconteceu no último jogo. Outra possibilidade é entrar com o jovem Iheanacho no comando de ataque.

Pressionado por vitória do Chelsea, Arsenal tenta vencer no Etihad com desfalques de Ramsey e Mustafi

A vitória do grande rival Chelsea sobre o Crystal Palace, nesse sábado (17), colocou pressão sob Arsenal. Em caso de uma eventual derrota dos Gunners para o City, a diferença para os Blues pode aumentar para nove pontos na tabela. A inesperada derrota de virada sobre o Everton por 2 a 1, acaba colocando pressão no time vermelho e branco de Londres para vencer e continuar colado no líder do campeonato.

Para a partida deste domingo, o técnico Arsène Wenger não contará com o zagueiro Mustafi e com o meio-campista Ramsey, que estão contundidos e não possuem condições de jogo ainda. Lesionados a mais tempo, o zagueiro Mertesacker e o meia Cazorla ainda não fazem parte do elenco que viajará a Manchester, assim como Welbeck, que deve voltar aos treinamentos na semana que vem.

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, comentou o fato de Guardiola não fazer questão de mudar o seu estilo de jogo.

"O Guardiola tem a sua filosofia e eu respeito isso. Você sempre espera que ele imponha o seu estilo de jogo em seu clube e que os jogadores acatem a isso", observou.

Além disso, o treinador francês espera uma atuação de alto nível por parte do seu time e demonstra confiança.

"O que nós queremos é um jogo de qualidade alta. Eu acredito que isso aconteça porque eu sou um homem positivo", concluiu.

Para bater o City, o Arsenal aposta na grande fase do atacante Alexis Sánchez. O chileno tem desequilibrado nos últimos jogos e é peça essencial para o bom futebol dos Gunners no setor ofensivo.