Atlético Nacional bate América-MEX na disputa do 3º lugar e encerra 2016 com vitória

A final do Mundial de Clubes 2016 era, de longe, o confronto de mais atenção em toda a temporada. Servindo de preliminar, a disputa pelo 3º lugar até foi movimentada, mas sem a animação da decisão. Tendo atuação mais inteira na noite deste domingo (18), no estádio nacional de, Yokohama o Atlético Nacional manteve um histórico tabu depois de empatar com o América-MEX por 2 a 2, com os gols marcados por Samudio, contra, e Guerra; Arroyo e Peralta descontaram pelo time mexicano. Nos pênaltis, contudo, os colombianos levaram a melhor e venceram por 4 a 3.

Mesmo sendo derrotadas e terminando em 4º lugar, as Águias voltam a jogar na madrugada da próxima sexta-feira (23), pois vão receber o Tigres no duelo de ida da finalíssima do Campeonato Mexicano. Já os Verdolaga encerram a temporada, uma vez que foram eliminados na semifinal do Colombiano, por usarem um time reserva.

O duelo não era o mais importante do dia, todavia as equipes foram a campo focadas em busca da vitória. Mais determinado, o Atlético foi ao setor ofensivo atento e, aproveitando um erro, saiu em vantagem. Arias deu passe em profundidade para Berrío, que dominou e ficou de frente para o gol, mas Samudio acabou marcando contra.

Tentando reagir, o América demonstrou vontade de buscar o empate. Após boa troca de passes, William ajeitou para Sambueza, que bateu cruzado e Romero, de carrinho, afastou o perigo. Ainda assim, foram os Verdolaga que balançaram as redes. Berrío tabelou com Macnelly Torres e cruzou na entrada da área para Guerra, que soltou o pé sem dar chances. Em seguida, Berrío voltou a participar de um lance e viu a bola sobrar com Mosquera, que acertou o travessão.

Mexicanos até reagem, mas não conseguem segurar colombianos (Foto: Mike Hewitt/FIFA/Getty Images)

Sem desistir do objetivo, as Águias foram valentes e fizeram seu tento de honra. Sambueza viu Samudio surgir livre pela esquerda e deixou com perfeição. Ex-Cruzeiro, o lateral tocou na medida para Arroyo. O equatoriano explorou bem o espaço deixado e tocou para o fundo do barbante.

Na etapa final, o técnico dos mexicanos fez uma mexida no time com o propósito de dar novo gás e ir atrás da igualdade. Com apenas dois minutos, Quintero deixou Romero de frente para Armani, contudo o goleiro saiu bem da meta e fez uma belíssima intervenção dentro da pequena área.

Quando tudo parecia que ia ficar fácil aos colombianos, por estarem em vantagem no marcador, foi por água abaixo em um minuto após Guerra perder um gol feito. No lance em sequência, Samudio sofreu pênalti, mesmo com contestação dos alviverdes. Peralta, que acabara de entrar, bateu bem e deixou tudo igual.

Por conta do equilíbrio que a partida teve com o resultado parcial, as equipes pouco foram criativas e levaram a definição do 3º lugar para os pênaltis. Abrindo as cobranças, Osvaldo Martínez bateu mal, mas Mosquera abriu o placar a favor do Atlético. Em sequência, Samudio e Nieto erraram, deixando em aberto, contudo Quintero e Bocanegra foram às redes. Do meio para o fim, ninguém mais errou e Borja, que entrou no segundo tempo, deu números finais.