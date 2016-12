Resultado Barcelona x Espanyol pelo Campeonato Espanhol 2016/17 (4-1)

Google Plus

Mas desde já fica o convite para as próximas transmissões. Um grande abraço e até lá!

Vamos terminando aqui mais uma partida do Espanhol. Desejamos uma ótima noite, uma grande semana e boas festas.

Um ET chamado Lionel Messi. Argentino acabou com a partida e fez jogadas que ficarão por muito tempo na nossa memória.

95' Acabou!

94' Minuto final.

93' Festa total no Camp Nou.

92' Uma partida gigantesca de Lionel Messi. Monstro.

91' ESPAAAALMA! Messi avança, rola pra Neymar que bate de primeira e o goleiro faz linda ponte!

90' Mais cinco minutos.

89' FINALMENTE! Bola de Rafinha pra Messi, com enorme liberdade, avança, toca pra Suarez, que devolve por elevação e Leo sai de frente, mano a mano e só dá um tapa de canhota, leve, debaixo da perna do goleiro.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MEEEESSI, DO BARÇA!

87' Novamente Reyes tenta jogada pela esquerda, cruza fechado demais e mandou direto em linha de fundo.

86' FOOOORA! Messi arma, enfia pra Neymar, que devolveu e o camisa 10 dominou, trouxe pra canhota, deixou dois no chão, bateu cruzado, mas mandou raspando.

85' Reta final de partida.

84' Neymar novamente apanha na esquerda. Jogo parado novamente.

83' SALVA! Ataque culé com Messi arrancando e passando pra Neymar, mas Javi Lopez salvou na hora H.

82' Levantamento de Reyes e Umtiti chegou arrepiando de cabeça.

81' Ataque veloz do Barça com Messi deixando Neymar na cara do gol, mas o bandeira marcou impedimento.

80' MUDA O ESPANYOL: Entra Reyes e sai Piatti.

79' CATEGORIA! Time do Espanyol acha bom contra-ataque, trabalha pela esquerda e Melendez rola pra chegada de Dadvid Lopez, que bateu de primeira e matou Stegen.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DAVID LOPEZ, DO ESPANYOL!

77' Jogada pela direita do Barça, mas Suarez fez o corta-luz e Messi não aproveitou.

76' Barça troca passes no campo de ataque. Tem chance e tempo de fazer mais gols.

75' Com o gol de Suarez, o uruguaio se torna o artilheiro do campeonato.

74' Com a mudança, Mascherano se torna volante no time culé.

73' MUDA O BARÇA: Umtiti na vaga de Busquets.

72' Dividida Alba e Melendez. Jogo parado para atendimento.

71' Espanyol atordoado em campo.

70' MUDA O ESPANYOL: Melendez na vaga de Caicedo.

69' Um espetáculo culé!

68' MESSI GENIAL!!!! Neymar recebe na esquerda, toca pra Messi que arranca, escapa de quatro do jeito que só ele sabe, mas a bola cai no pé de Alba, que chuta cruzado e anota o terceiro!

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALBA, DO BARÇA!

66' A jogada do Messi merecia gol, placa, reverência....

65' PELO AMOR DE DEUS, MESSI!!!!! Iniesta arranca, escapa de dois e passa pra Messi. Ele domina, dá uma caneta sem se mexer, dribla mais um, outros três sem precisar sair do lugar, entra na área, bate de bico. Roberto espalma e Suarez anota no rebote.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

63' MUDA O BARÇA: Rafinha entra e sai Denis Suarez.

62' AMARELO, CAICEDO. Atropelou Messi.

61' Espanyol não consegue se soltar no ataque.

60' Lançamento de Messi pra Neymar, o goleiro não saiu, Neymar esperou e ficou lá e cá e Roberto defendeu.

59' Agora foi a vez de Alba ir matar o lance contra Piatti.

58' Ter Stegen foi sair jogando e....... Meu Jesus amado, saída horrível.

57' Neymar segue o jejum de sete jogos sem marcar.

56' Barça novamente acelera no ataque. Agora, Denis Suarez quem arruma escanteio.

55' Neymar novamente tenta resolver sozinho e quase mandou no mar catalão.

54' Neymar bateu fechado demais e isolou.

53' Neymar passa no meio de dois e sofre a falta pela esquerda. Chance de bola alta pro Barça.

52' MUDA O ESPANYOL: Robeto na vaga de Diego Lopez.

51' E parece que vai mexer o Espanyol. Não dará mais pra Diego Lopez.

50' Dividida entre Diego e Suarez ficou pior para o goleiro. Corte profundo no joelho.

49' DIEEEGO LOPEZ! Messi gira e já aciona Suarez em profundidade. Diego Lopez sai com coragem e salva com os pés!

48' FOOOORA! Ele quer jogo! Messe recebe, partiu pra diagonal, tentou colocar de fora, mas escorregou e mandou a direita do gol.

47' Espanyol tenta respirar e buscar jogo nesse comecinho.

46' Suarez buscou passe pra Messi e jogou fácil pra defesa do Espanyol.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segundo tempo promete. Jogo segue aberto.

Espanyol é corajoso, parte pra cima, mas falta qualidade e sofreu demais nos contra-ataques.

Jogo bem agradável na Catalunha. Barça joga mais no ataque, teve as melhores chances, mas só vence por 1 a 0.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Lançamento pra Neymar, toque de cabeça pra Suarez, só que o camisa 9 não conseguiu dar sequência.

43' Iniesta e Messi se conectam no ataque. Jogo é muito agradável.

42' David Lopez correu, evitou o tiro de meta, mandou pra lateral, e quase se matou na placa de publicidade.

41' Reta final de partida.

40' O couro conta novamente pra cima de Alba. Muita reclamação.

39' Linda tabela culé trabalhando com velocidade e infiltração pelo meio, mas a zaga travou na hora certa contra Messi.

38' Jogo reiniciado na Espanha.

37' Dividida pesada entre Busquets e Caicedo. Pior para o volante do Barça.

36' QUAAASE! Javi Lopez passa e recebe na direita. Ele dominou e bateu cruzado, mandando por cima da meta.

35' Sergi Roberto marca tão pesado que até arrancou a chuteira do Jurado.

34' Outro que joga muito bem até aqui é Mascherano. Zagueiro acertando.

33' Denis Suarez fazendo jogo bem interessante. Vai quebrando bem o galho.

32' Suarez monstruoso nos domínios hoje. Não errou uma ainda.

31' Torcida do Barça fazendo a festa e cantando alto nas arquibancadas.

30' Barça controla o jogo no campo de ataque. Domínio é maior.

29' David Lopez sente o rosto após dividida com Busquets.

28' FOOOOORA! Contra-ataque do Barça em velocidade. Suarez pra Neymar, que dominou, deixou um no chão, rolou pra Messi que bateu cruzado e assustou o goleiro Diego Lopez.

27' Alba levanta demais o pé e comete falta. Lança frontal e em dois lances.

26' Suarez recebe na direita, tenta lançar pra entrada de Sergi Roberto, mas fechou demais na hora do passe.

25' Barça adianta suas linhas e põe pressão no rival.

24' Messi tenta por cima da barreira, mas carimba rival.

23' Couro canta em lance pra cima de Suarez. Frontal e perigosa para batida de Lionel Messi.

22' Vitória parcial diminui vantagem do Real para apenas três pontos, mas com um jogo a menos.

21' Messi dá lançamento genial, busca Neymar, mas brasileiro fura o domínio.

20' E como joga bola esse tal Andrés Iniesta. Dominando o meio-campo.

19' Neymar faz jogada pela esquerda, mas a marcação dobrou e cortou dele.

18' Categoria demais do melhor 9 do mundo! Suarez decidindo.

17' NO CONTRA-ATAQUE! Mascherano intercepta passe, dá pra Neymar que lança Suarez e o uruguaio dominou de forma genial, saiu de frente, deu um tapa rasteiro e matou o goleiro do Espanyol.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

15' Bola alçada pra Caicedo, mas Pique chegou afastando.

14' Jogo começa a ficar mais igualado. Clássico é clássico.

13' AMARELO, MARTIN. Uma rasteira em Messi no círculo central.

12' Andrés Iniesta deu uma demonstração de qualidade daquele jeito. Arrancou aplausos.

11' Messi ajuda no combate, recupera a bola e sai jogando de forma genial.

10' Espanyol avança pela esquerda, chega na linha e Denis Suarez corta em escanteio.

9' A torcida culé sobe a voz no Camp Nou.

8' AMARELO, PIATTI. Deu no Neymar por trás.

7' Primeiro susto da equipe da casa no time do Espanyol.

6' FOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Suarez arranca pelo meio de forma avassaladora, abre pra Neymar, que recebeu, poderia chutar mas cruzou rasteiro pra Messi, que entrou batendo de direita e mandou rente à trave.

5' Espanyol com vários "Lopez" na equipe.

4' Espanyol finaliza pela primeira vez e a bola sai totalmente em linha de fundo sem perigo.

3' Marcação culé e forte e Espanyol começa todo retraído.

2' Barça escapava pela direita com Sergi Roberto, só que o passe foi errado.

1' É o grande clássico da Catalunha em jogo.

0' Começou!

Espanyol com camisa listrada em azul e branco, calção e meias brancas.

Barça com camisa azul e grená, calção e meias azuis.

Mateo Laoz é o juizão da partida.

Times no protocolo oficial de entrada. Em instantes a bola rola.

Equipes no gramado. Sobe o Hino do Barcelona.

Espanyol com Diego Lopez; David Lopez, Reyes, Javi Lopez, Martin; Fuego, Diop, Piatti, Jurado; Caicedo, Moreno.

O Barça com Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Suarez; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Os times se posicionam no vestiário. Faz muito frio na Catalunha.

O Camp Nou será o palco do clássico catalão.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida à partir das 17h45 no horário brasileiro de verão.

Fique de olho: Messi, atacante: Ele dispensa comentários. Um dos maiores de todos os tempos e maior jogador do mundo com sobras.

Fique de olho: Felipe Caicedo, atacante: Forte, artilheiro e principal referência no time do Espanyol, Caicedo é o camisa 9 da equipe.

Já o Espanyol encarou o Sporting Gijon em casa e venceu por 2 a 1.

Na rodada passada, Messi deu show novamente e o Barça venceu o Osasuna fora de casa.

Espanyol ocupa a nona posição com 22 pontos e ainda sonha com uma vaga em competição europeia.

Na tabela, o Barça tem 31 pontos, na terceira posição, mas com um jogo a menos em relação ao Sevilla, vice. Precisa vencer pra encostar nos 37 do Real.

E o Espanyol tem um histórico de encrencar para o seu rival famoso. Hoje, tem mais uma oportunidade.

Mas o duelo é complicado. Clássico local contra o Espanyol, o primo pobre do time do Barça.

O Real não jogará, já que está no Japão, onde venceu o Mundial de Clubes e o Barça tem a chance de fazer a diferença na liderança cair para apenas três pontos.

E no fim da tarde desse domingo, um clássico pra esquentar e matar a saudade do bo futebol: Barcelona x Espanyol fazem grande duelo pelo Campeonato Espanhol 2016/17.

Dias finais de 2016, sem futebol no Brasil, mas a bola ainda rola no Velho Continente.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online.