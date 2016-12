Copa Libertadores define TODOS os seus classificados para a edição 2017; conheça as equipes

Todos os classificados para a Copa Libertadores 2017 estão, enfim, conhecidos. O último representante da Colômbia foi definido na noite deste domingo (18) e o sorteio dos confrontos da primeira fase e para os grupos da edição do ano que vem seguirão um novo regulamento. A VAVEL preparou um guia comentando todas as mudanças no maior torneio de clubes da América do Sul. Neste, você conhece todos os classificados. Confira!

Classificados para a Copa Libertadores 2017

LEGENDA: classificados à Libertadores; classificados à pré-Libertadores

BRASIL (8 vagas) ARGENTINA (6 vagas) CHAPECOENSE LANÚS PALMEIRAS SAN LORENZO GRÊMIO GODOY CRUZ SANTOS ESTUDIANTES FLAMENGO RIVER PLATE ATLÉTICO-MG ATLÉTICO TUCUMÁN BOTAFOGO ATLÉTICO-PR

COLÔMBIA (5 vagas) CHILE (4 vagas) BOLÍVIA (4 vagas) ATLÉTICO NACIONAL UNIVERSIDAD CATÓLICA SPORT BOYS IND. MEDELLÍN DEPORTES IQUIQUE JORGE WILSTERMANN SANTA FE COLO-COLO THE STRONGEST MILLIONARIOS UNIÓN ESPAÑOLA UNIVERSITARIO SUCRE JUNIOR BARRANQUILLA

EQUADOR (4 vagas) PARAGUAI (4 vagas) PERU (4 vagas) BARCELONA LIBERTAD SPORTING CRISTAL EMELEC GUARANÍ MELGAR EL NACIONAL OLIMPIA THE STRONGEST IND. DEL VALLE DEPORTIVO CAPIATÁ DEPORTIVO MUNICIPAL

URUGUAI (4 vagas) VENEZUELA (4 vagas) PEÑAROL ZAMORA NACIONAL ZULIA CERRO CARABOBO MONTEVIDEO WANDERERS DEPORTIVO TÁCHIRA