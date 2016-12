Copa Sul-Americana define TODOS os seus classificados para a edição 2017; conheça as equipes

Todos os classificados para a Copa Sul-Americana 2017 estão, enfim, conhecidos. O último representante da Colômbia foi definido na noite deste domingo (18) e o sorteio dos confrontos da primeira fase e para os grupos da edição do ano que vem seguirão um novo regulamento. A VAVEL preparou um guia comentando todas as mudanças no maior torneio de clubes da América do Sul. Neste, você conhece todos os classificados. Confira!

Classificados para a Copa Sul-Americana 2017

BRASIL (6 vagas) ARGENTINA (6 vagas) CORINTHIANS INDEPENDIENTE PONTE PRETA ARSENAL SÃO PAULO DEFENSA Y JUSTICIA CRUZEIRO HURACÁN FLUMINENSE GIMNASIA Y ESGRIMA SPORT RACING

COLÔMBIA (4 vagas) CHILE (4 vagas) BOLÍVIA (4 vagas) DEPORTIVO CALI O'HIGGINS BOLÍVAR PATRIOTA PALESTINO ORIENTE PETROLERO DEPORTES TOLIMA UNIVERSIDAD DE CHILE NACIONAL POTOSÍ RIONEGRO ÁGUILAS EVERTON PETROLERO

EQUADOR (4 vagas) PARAGUAI (4 vagas) PERU (4 vagas) LDU CERRO PORTEÑO ALIANZA LIMA DEPORTIVO CUENCA SOL DE AMÉRICA COMERCIANTES UNIDOS UNIVERSIDAD SPORTIVO LUQUEÑO SPORT HUANCAYO FUERZA AMARILLA NACIONAL JUAN AURICH

URUGUAI (4 vagas) VENEZUELA (4 vagas) DANUBIO ESTUDIANTE DE CARACAS DEFENSOR CARACAS LIVERPOOL ATLÉTICO VENEZUELA BOSTON RIVER DEPORTIVO ANZOATÉGUI