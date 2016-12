Com estádio lotado, Santa Fé vence Tolima e conquista Campeonato Colombiano

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA FINAL DO CAMPEONATO COLOMBIANO, REALIZADA NO EL CAMPÍN, NA COLÔMBIA.

A Colômbia conheceu o seu campeão nacional nesse domingo (19). Após empatarem em 0 a 0 a primeira partida, Santa Fé e Tolima decidiram no estádio El Campín, totalmente lotado, e com um gol de Héctor Urrego, o Santa Fé venceu por 1 a 0 e conquistou pela nona vez o Campeonato Colombiano.

Com apoio de sua torcida, o Santa Fé iniciou propondo o jogo e pressionando o adversário. De tanto insistir, o clube da casa conseguiu abrir o placar. Aos 11 minutos, Jonatan Gomez cobrou escanteio da direita na cabeça de Héctor Urrego que colocou no canto para abrir o placar e fazer o El Campín explodir de alegria.

Vencendo a partida, o Santa Fé diminuiu o ímpeto na partida e se postou defensivamente, esperando contra-ataques. O Tolima tentava atacar com Didier Delgado, mas a zaga do time da casa não facilitava a vida do atacante.

Aos 38 minutos, Delgado apareceu novamente, soltando uma bomba de longe e exigindo grande defesa de Leandro Castellanos. Na segunda etapa o Tolima precisando do empate voltou no ataque, e aos 5 minutos ameaçou em bom chute de Víctor Giraldo.

O Tolima seguia no ataque, e em grande jogada de Delgado que serviu Aquino, por muito pouco não empatou a partida. O Santa Fé apostava no contra-ataque, e por pouco não ampliou com Botello, que parou numa defesa espetacular de Joel Silva.

Já pelo outro lado, Castellanos não deixava nada passar, apenas o tempo, deixando o título próximo. Aos 44 minutos, Mosquera cometeu falta dura e acabou expulso, facilitando a vida do Santa Fé que ficou tocando a bola até o apito final, para poder celebrar seu nono título colombiano. Curiosamente o clube de Bogotá foi o primeiro campeão nacional em 1948, tendo conquistado o campeonato também nos anos de 1958, 1960, 1966, 971, 1975, 2012, 2014 e agora em 2016.