De olho no G-4 da Bundesliga, Borussia Dortmund encara Augsburg

No Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund recebe, nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), o Augsburg, em jogo válido pela 16ª rodada da Bundesliga. O time aurinegro fez uma primeira parte de campeonato de altos e baixos e quer terminar esse ano pelo menos na zona de classificação da Uefa Champions League. Já o adversário é uma equipe que luta contra a zona de rebaixamento.

O árbitro da partida será Guido Winkmann. No último encontro entre as duas equipes, realizado na WWK Arena, teve vitória do time aurinegro: de virada, o BVB ganhou pelo placar de 3 a 1, com gols de Mkhitaryan, Castro e Adrián Ramos. Para o time bávaro, o gol foi de Finnbogason.

Buscando pelo menos terminar no G-4, Dortmund espera conquistar os três pontos

Após empatar fora de casa com o Hoffenheim em 2 a 2 com um jogador a menos, os aurinegros esperam terminar 2016 pelo menos na zona de classificação da UCL. As baixas para partida são Marco Reus suspenso por duas partidas por conta da expulsão no jogo anterior, o goleiro Bürki, os zagueiros Sokratis e Subotic, o lateral esquerdo Raphaël Guerreiro e o volante Sahin, todos entregues ao departamento médico.

Para o treinador aurinegro Thomas Tuchel a partida não será fácil: “Jogaremos com uma equipe que está na parte debaixo da tabela e eles irão mais animados pela ultima vitória que conquistaram no fim de semana. O time deles gosta de complicar para nós e sofremos com isso na temporada passada. Temos condições de conseguir os três pontos, mas só precisamos tomar cuidado e não deixar muito espaço para o adversário jogar. No jogo anterior o time deu alguns vacilos e os chamei a atenção para não se expor demais”.

“O confronto tem muita importância para nós voltarmos à zona de classificação da UCL e quero terminar 2016 entre os primeiros colocados, para elevar a confiança na retomada da Bundesliga em janeiro”.

O zagueiro Matthias Ginter acredita que a equipe sairá com o resultado a favor: “O nosso time tem boas condições de sair com um bom resultado. Só que o Augsburg é um time chato de se enfrentar e todo cuidado é pouco contra a equipe deles. Perdemos muitos pontos contra os adversários que estão abaixo na tabela e estão fazendo falta agora. Agora é focar para tentarmos terminar o ano com um grande resultado”.

Querendo se afastar da zona de rebaixamento, Augsburg visa aprontar fora de casa

O time bávaro venceu na rodada passada e se afastou da zona de rebaixamento agora sob o comando do interino Manuel Baum que treina o time sub-23. Para a partida o comandante não poderá contar com o zagueiro Callsen-Bracker, os laterais Phillip Max e Opare, o meia-atacante brasileiro Caiuby e os atacantes Bobadilla e Finnbogason todos machucados. E terá a volta de Dominik Kohr no meio-campo, depois de cumprir suspensão.

E o treinador do time bávaro prevê um confronto bem amarrado: “Vamos enfrentar um time fortíssimo e com um ataque muito forte, o Dortmund tem o artilheiro da competição em grande momento e será um jogador a ser marcado. Só que iremos mais cauteloso e cometer falhas. A vitória na rodada passada deu animo ao time que vai tentar surpreender fora de casa e sair com alguns pontos”.

O experiente meio-campista Daniel Baier disse que o ataque do Dortmund é um dos mais completos do mundo: “Eles tem excelentes jogadores em seu setor ofensivo e nosso time vai buscar pelo menos parar nesse jogo. Sabemos que somos inferiores, mas vamos tentar fazer de tudo para sair de Dortmund sem tomar gols e iremos fazer o possível para que o resultado seja ao nosso favor”.