Embalados por sequência de vitórias, Inter e Lazio se enfrentam no Giuseppe Meazza

Nada melhor do que um grande confronto envolvendo duas das melhores equipes da Itália para terminar o ano de 2016 com chave de ouro. No fim da tarde desta quarta-feira (21), Internazionale e Lazio duelam, no Giuseppe Meazza, visando as primeiras colocações da Serie A, em partida válida pela 18ª rodada da competição, a partir das 17h45 (de Brasília).

Vivendo momentos difíceis neste primeiro semestre da temporada, a Internazionale quer terminar o ano próximo à zona de classificação para as próximas competições europeias. A equipe nerazzurra pela primeira vez nesta jornada encaixou duas vitórias consecutivas, diante do Genoa e do Sassuolo. O triunfo da última rodada no Città del Tricolore foi apenas o terceiro da Inter longe de Milão nesta temporada. Com 27 pontos na sétima colocação, uma vitória deixaria os comandados de Stefano Pioli a apenas quatro pontos do Napoli, primeira equipe na zona de classificação para a UEL.

Com apenas uma derrota nas últimas 12 partidas nesta temporada, a Lazio entrou de vez na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League. A equipe que conta com uma das melhores defesas da competição venceu a Fiorentina na rodada passada e chegou à quarta colocação da Serie A, com os mesmos 34 pontos do Napoli, que leva vantagem pelos critérios de desempate. Se conquistar os três pontos em Milão, a Lazio terá que torcer por um tropeço napolitano ou da rival Roma, para terminar o ano entre as três primeiras colocações.

Stefano Pioli classifica partida diante da Lazio como chave para aproximação ao G-3

De uma eliminação precoce na fase de grupos da Uefa Champions League, a Inter pode terminar o ano em alta e próximo as primeiras colocações da Serie A. Este é o pensamento e a missão de Stefano Pioli para esta que será a última rodada da competição em 2016, diante de um rival direto na luta por este objetivo: "Estamos encarando um rival que está indo muito bem. Eles estão à nossa frente na tabela, e cada jogo que nos faz roer as unhas serão importantes para conquistar os pontos necessários para chegar lá em cima", declarou o comandante em entrevista coletiva.

"Haverá outros grandes jogos, mas nós queremos vencer esta partida. A Lazio chegou de vez na briga por estas posições pois historicamente eles alternam entre um ano bom e outro ruim. Será um adversário extremamente difícil. Neste momento não precisamos nos importar com um futebol bonito, mas em conquistar os resultados. Isso é o que realmente importa atualmente", ressaltou.

Pioli também foi sincero ao falar sobre possíveis contratações neste janela de inverno: "Temos que esperar, veremos se o Fair Play Financeiro irá permitir isso. Mas estamos preparados caso seja liberado", concluiu.

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Inzaghi vê duelo com a Inter como 'desafio' na briga pela UCL

Simone Inzaghi enalteceu o trabalho de Stefano Pioli antes da partida desta quarta-feira. Ressaltou a importância da partida para os objetivos da Lazio na sequência da temporada e comentou sobre o reencontro com Antonio Candreva, que trocou a equipe da capital pela Inter na última janela de transferências.

"As duas equipes foram construídas para estarem entre os três primeiros. Eles possuem uma equipe bem organizada, por conta da UEL e algumas lesões isso afetou o psicológico, mas tendo Stefano no comando os torna um dos nossos grandes rivais. Ele é uma arma a mais para a Inter, nos conhece bem, inclusive eu. Além dos bons jogadores que lá estão, encontrando segurança e resultados eles formam um time muito forte. Estaremos preparados. Reencontrar Pioli e Candreva me deixará muito feliz. Sempre conversei muito sobre futebol com Stefano e como nós trabalhamos lado a lado, tenho uma relação muito positiva com Candreva", declarou Inzaghi.

Inzaghi também falou das dificuldades passadas pela Lazio diante das equipes consideradas grandes da Itália. Sua equipe acumulou derrotas diante de Juventus, Roma e Milan nesta temporada: "A Fiorentina pode não ser considerada uma das equipes grandes, mas eles possuem atualmente um treinador excelente brigando no topo com a Inter na primeira metade da jornada passada. Fizemos um grande jogo diante deles por 50 minutos, depois deixamos eles crescerem e isso complicou um pouco. Agora teremos este confronto direto", ressaltou.

"Perdemos contra o Milan, Juventus e Roma, onde cometemos muitos erros. Com outras equipes erros acontecem, mas contra os grandes isso se torna fatal. Acho importante não estarmos perdendo para os considerados pequenos, todas equipes na Itália são bem organizadas. Enfim, queremos terminar o ano com um resultado positivo, estaremos enfrentando uma equipe que investiu muito na última janela de transferências, mas queremos a vitória", finalizou.