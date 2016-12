Tristezas repetidas: o que liga a Chapecoense ao Manchester United e ao Torino

.(Fotomontagem: Hugo Alves/Editoria de Arte)

O dia 29 de novembro de 2016 foi um dos mais tristes da história do futebol e ficará marcado no coração de cada um apaixonado pelo esporte bretão. A última terça-feira do mês 11 reservou para os brasileiros e o povo de todo mundo uma surpresa indesejável, o avião que levava a equipe da Chapecoense para a final da Copa Sul-americana, caiu, de forma trágica, nos arredores de Medellín, matou 71 pessoas e quase dizimou o elenco que era sinônimo de simpatia e estava abraçado por uma grande parcela do Brasil.

O acidente com o avião que levava a Chapecoense chocou o mundo (Foto: Raul Arboleda/AFP)

A tragédia vivida pelo time catarinense e sentida por todos os brasileiros é a maior da história do esporte mundial. Eram 77 passageiros e desses 71 morreram, enquanto apenas três jogadores sobreviveram ao acidente, sendo estes o zagueiro Neto, o goleiro Jackson Follman e o lateral Alan Ruschel. O desastre de Medellín aproxima a Chapecoense de outras importantes equipes mundiais, Torino e Manchester United.

Torino

4 de maio de 1949: outra data que reserva muita tristeza aos amantes do esporte e principalmente do futebol. A aeronave que levava o time do Torino de volta a Turim, depois de um amistoso contra o Benfica em Lisboa, em um dia chuvoso, fazia um vôo aparentemente tranquilo, começa a aterrisagem, até que colide com uma parede da Basílica de Superga. O choque gera uma explosão, e esta tira a vida de 31 pessoas, sendo 18 jogadores, impondo uma dura derrota ao time italiano e também a Azzurra.

A aeronave que retornava a Turim, chocou-se com a Basílica de Superga (Foto: Arquivo)

Neste momento da história, o Toro dominava o futebol italiano e era a base da seleção do seu país. Na década de 40 já havia conquistado o título nacional por quatro vezes. Em uma Itália destruída e derrotada pós Segunda Guerra Mundial, o futebol representava uma distração, além de uma mostra de força e união. O jogo ofensivo apresentado pelo Torino era apaixonante, ao contrário da maioria dos clubes italianos adeptos a uma defesa sólida.

Os quinze minutos iniciais das partidas disputadas em Turim eram avassaladores, que segundo a imprensa italiana nenhum time do mundo conseguia sobreviver a este quarto de hora. Os 15 se estendiam até a primeira meia-hora de jogo e dali saíam os gols e o espetáculo era dado para a torcida, que cantava apaixonadamente. A filosofia ofensiva foi levada também à seleção italiana, que devido ao desastre chegou a Copa de 1950, disputada aqui no Brasil, sem alma e sem competitividade.

O Torino era um time avassalador, sendo também a base da seleção italiana (Foto: Arquivo)

O Grande Torino foi consagrado pela Federação Italiana como campeão de 1949, visto que liderava o campeonato e só restavam quatro rodadas para o fim. Mesmo assim, simbolicamente, o Torino jogou com a equipe de juniores, sendo seguido pelos adversários. A tragédia de 49 matou o Grande Torino, que com o tempo deixou de ser o maior clube italiano, matou a esperança de um título mundial no Brasil, pôs fim ao Filadélfia, estádio onde o time alcançou as glórias da década de 40. No entanto, também mostrou a solidariedade do povo italiano: 500 mil pessoas foram até os funerais.

O velório das vítimas do incidente com a equipe italiana levou 500 mil pessoas às ruas (Foto: Arquivo)

Manchester United

Um dos maiores clubes do mundo na atualidade também já foi vítima de uma tragédia similar à ocorrida com a Chapecoense. O voo 609 da British European Airways levava o Manchester United de volta para a Inglaterra, depois de o time inglês empatar em 3 a 3 com a equipe do Estrela Vermelha no tempo normal e conquistar a vitória por 5 a 4 na prorrogação, em Belgrado, garantindo sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. Os Red Devils necessitavam retornar rapidamente, pois já jogariam pelo Campeonato Inglês no dia 8, visto que a Federação Inglesa não queria que os times ingleses disputassem as competições europeias.

No dia 6 de fevereiro de 1958, o United viu seu fim próximo. O avião que levava os Red Devils fez sua parada prevista na cidade de Munique, que estava coberta de névoa, neve e chuva. Seria necessário o uso do equipamento anticongelamento nas asas, no entanto a tripulação decidiu que a colocação do fluido anticongelante era desnecessária. Duas tentativas de decolagem fracassaram e foram abortadas, sendo explicadas como um pequeno problema no motor.

Por erro da tripulação, pouco depois da decolagem o avião caiu em Munique (Foto: Arquivo)

Uma das estrelas daquele time, Duncan Edwards envia um telegrama para sua esposa, informando que todos os voos do dia haviam sido cancelados. Todavia, de forma inesperada, os passageiros são chamados para reembarcar. O avião decola às 15h05, porém não ganha altura e colide com a cerca do aeroporto e depois com uma casa próxima ao aeródromo. O desastre ocorreu e matou 23 pessoas, sendo essas oito jogadores do United, três funcionários do clube, oito jornalistas, dois membros da tripulação, um torcedor e um agente de viagens.

De forma milagrosa, 21 pessoas sobreviveram: quatro membros da tripulação, o técnico Matt Busby, Eleanor Miklos (esposa do agente de viagens que faleceu), um diplomata, três jornalistas, um civil e sua filha (salvos pelo goleiro Harry Gregg). A tragédia matou Duncan Edwards, que prometia ser o maior jogador inglês de todos os tempos. O grande ídolo Bobby Charlton falou em 2008 que Duncan tinha o chute de Rooney, o jogo aéreo de Vidic, as jogadas ofensivas de Roy Keane e a qualidade no passe de Scholes.

O United havia chegado nas semifinais da Liga dos Campeões (Foto: Arquivo)

Talvez os torcedores do Manchester United tenham que agradecer a um cidadão, de nome Jimmy Murphy, pois sem ele o United talvez nem existisse mais, nem teria adquirido a grandeza que tem hoje. Jimmy assumiu de forma temporária o lugar do técnico Matt Busby, convenceu Bobby Charlton a voltar aos campos, enfrentou a diretoria que queria acabar com o clube. Além disso tudo, construiu um novo time e levou os Red Devils a final da FA Cup meses depois do incidente e ao vice-campeonato inglês daquele ano.

Homenagem aos 50 anos do acidente de 1958 (Foto: Manchester United)

Como aconteceu com o Torino, a solidariedade do povo de todo o mundo ficou notória outra vez. Torcedores enviavam cartas, dinheiro, enquanto voluntários encaminhavam ofertas de ajuda para reerguer o time inglês. A Uefa ofereceu à FA a oportunidade dos Red Devils disputarem a Liga dos Campeões na temporada seguinte, como forma de homenagem aos que morreram na tragédia. Infelizmente, a Federação diz não a oferta, e com isso apenas o campeão Wolverhampton Wanderers disputou a competição europeia.

Diante da fatalidade do último dia 29 de novembro, Manchester United e Torino se solidarizaram com a equipe de Santa Catarina. Na partida contra o West Ham pela Copa da Inglaterra, os Red Devils escreveram nos telões de Old Trafford a seguinte frase: “United with Chapecoense”, que significa a relação entre os clubes gerada pela tragédia. O time italiano de Turim foi pelo mesmo caminho e escreveu no placar do Estádio Olímpico de Turim: “O nosso coração grená bate ao lado do de vocês”, enquanto faixas no estádio diziam: “Unidos pela mesma tragédia”. Um amistoso entre a Chapecoense e o Torino foi sugerido pelo site Quattro Tratti, especializado em futebol italiano, e prontamente aceito pelo presidente da equipe de Turim, Urbano Cairo.

Anos depois do acidente que matou oito jogadores dos Diabos Vermelhos, em 1968, a equipe de Old Trafford sagrou-se o primeiro time inglês campeão europeu ao derrotar os portugueses do Benfica por 4 a 1, em Wembley, com gols de Bobby Charlton, George Best, Kidd e Charlton. Era a redenção de Charlton e a transformação do United em um gigante, que cresceria ainda mais nas mãos do grande Sir Alex Ferguson, duas décadas depois.

Bobby Charlton, que sobreviveu ao acidente de 58, levanta a taça da Liga dos Campeões dez anos depois (Foto: Arquivo)

O Torino foi duramente abalado pelo acidente de 1949 e nunca conseguiu a voltar a ser a potência que era na década de 1940. Porém o time italiano chegou ao título do Calccio em 1976, sendo a conquista muito comemorada por toda a torcida do clube. Esperamos que o destino da Chape seja mais parecido com o do United, pois a equipe catarinense já é gigante nos corações de quem ama e acompanha o futebol e esperamos que essa grandeza também venha nos gramados e o time continue crescendo, indo cada vez mais distante, com a competência e a seriedade demonstradas nos últimos anos. Força, Chape!