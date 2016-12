Com Flamengo no grupo da morte, Conmebol define confrontos da Libertadores 2017

Evento foi em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol com homenagens à Chapecoense (Foto: Divulgação/Conmebol)

Com drástica reformulação para 2017 e os 47 times já garantidos, a Copa Libertadores da América teve uma nova etapa. Na noite desta quarta-feira (21), em Luque, no Paraguai, foram definidos os grupos e os confrontos das três primeiras fases, em caráter eliminatório e com a presença recorde - oito - de brasileiros na competição internacional de maior valor da América

Atual campeão do Brasileirão, o Palmeiras estava no pote 2 e caiu no Grupo 5, ao lado de Peñarol-URU, Jorge Wilstermann-BOL e vencedor da chave 15, que pode ter o Atlético Tucumán-ARG. A Chapecoense, declarada campeã da Sul-Americana após o acidente fatal às vésperas da final e homenageada na cerimônia, é do Grupo 7, bem como Nacional-URU, Lanús-ARG e Zulia-VEN.

Maior representante do país na atual edição, ao lado do Porco com 17 participações, o Grêmio entrou como cabeça de chave após mudança no rankeamento da Conmebol e saiu no Grupo 8, composto ainda por Guaraní-PAR, Zamora-VEN e Deportes Iquique-CHI. A partir de 2017, por sua vez, os duelos das oitavas serão definidos através de sorteio, como ocorre na Champions League e extinguindo o chaveamento de melhor entre os líderes diante do pior vice-líder e prosseguimentos.

Última vez que o Fogão disputou a Libertadores foi em 2014 (Foto: Vitor Silva/SSPress)

Na segunda fase, entretanto, dois clubes vão buscar a fase de grupos. Pela frente, Atlético-PR e Botafogo tem Millonarios-COL e Colo Colo-CHI, respectivamente. Os colombianos chegaram à Libertadores com a melhor pontuação da temporada, enquanto os chilenos venceram a Copa do Chile.

Ao contrário das últimas vezes, o torneio vai ter a duração de um ano praticamente inteiro. O início dos jogos está previsto para o dia 23 de janeiro, enquanto a grande decisão, ainda mantida em ida e volta, vai ser no dia 29 de novembro, possuindo 42 semanas de duração. Nessa temporada, dez equipes eliminadas nos grupos - ao ficar em 3º lugar - serão relegadas à Copa Sul-Americana, além de outras duas melhores na fase pré-classificatória da Libertadores.

Confira os confrontos e os grupos

Primeira fase

1 Universitario de Sucre-BOL Montevideo Wanderers-URU 2 Deportivo Municipal-PER Independente Del Valle-EQU 3 Deportivo Capiatá-PAR Deportivo Táchira-VEN

Segunda fase

4 Atlético-PR Millonarios-COL 5 Botafogo Colo Colo-CHI 6 Cerro-URU Unión Española-CHI 7 Carabobo-VEN Junior Barranquilla-COL 8 Atlético Tucumán-ARG El Nacional-EQU 9 Vencedor 1 The Strongest-BOL 10 Vencedor 2 Olimpia-PAR 11 Vencedor 3 Universitario-PER

Terceira fase

12 Vencedor 4 Vencedor 11 13 Vencedor 5 Vencedor 10 14 Vencedor 6 Vencedor 9 15 Vencedor 7 Vencedor 8

Grupos