Com Tite no top 10, IFFHS divulga ranking dos técnicos de seleções nacionais e clubes

Foto: João Vitor Vianna/VAVEL Brasil

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) divulgou nesta terça-feira (27) o ranking dos técnicos de seleções nacionais e clubes. Para a entidade, os melhores técnicos do mundo em 2016 foram Fernando Santos, de Portugal, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid.

Fernando Santos fez história e foi campeão da Eurocopa com Portugal. Já Diego Simeone conduziu o Atlético de Madrid ao vice-campeonato da Uefa Champions League e conseguiu superar mesmo assim o técnico Zinedine Zidane, campeão do torneio com o Real Madrid, que ficou em segundo no ranking.

A surpresa no ranking dos técnicos de seleções ficou por conta de Tite, que apareceu em 9º lugar. O treinador assumiu o comando da Seleção Brasileira no segundo semestre e disputou apenas seis jogos, mas venceu todos. Outra surpresa também foi o técnico Lars Lagerbeck, que surpreendeu levando a Islândia às quartas de final da Eurocopa.

Já no ranking dos técnicos de clubes a surpresa foi Pitso Mosimane, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que ficou em 10º lugar, ficando na frente de treinadores nomeados como Arsène Wenger (Arsenal), Leonardo Jardim (Monaco) e Olivier Blanc (Paris Saint-Germain).

Confira o ranking da IFFHS de melhores técnicos de seleções:

POSIÇÃO NOME SELEÇÃO PONTOS 1º Fernando Santos Portugal 199 2º Lars Lagerbeck Islândia 71 3º Joachim Löw Alemanha 62 4º Chris Coleman País de Gales 61 5º Didier Deschamps França 52 6º Antonio Conte Itália 17 7º Ante Cacic Croácia 8 8º Marc Wilmots Bélgica 3 9º Tite Brasil 3 10º Bernd Storck Hungria 1

Confira o ranking da IFFHS de melhores técnicos de clubes: