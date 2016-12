Após longa negociação, Tévez é oficializado como novo reforço do Shanghai Shenhua

Foto: Divulgação/Shanghai Shenhua

O presente de Natal do torcedor do Shanghai Shenhua chegou quatro dias após o período festivo. O argentino Carlos Tévez foi oficializado, nesta quinta-feira (29), como novo reforço da equipe de Xangai para a temporada 2017.

O atacante argentino assinou com o Shanghai Shenhua até o final de 2018 e custou € 10,5 milhões aos cofres da equipe asiática. O agora ex-atleta do Boca Juniors foi um pedido direto do treinador uruguaio Gustavo Poyet, também contratado pelo clube chinês para a próxima temporada.

Nas últimas semanas, Poyet concedeu diversas entrevistas admitindo o interesse em Tévez e que já contava com o atacante de 32 anos. "Não sei nada do interesse de minha equipe por Di María. Até porque, temos nossas vagas de estrangeiros preenchidas por Tévez, Moreno, Guarín e Martins", disse o comandante.

Carlos Tévez estava no Boca Juniors desde julho de 2015, quando retornou à Argentina depois de nove anos na Europa. Após a passagem pelo Corinthians entre 2005 e 2006, Tévez passou pelos ingleses West Ham, Manchester City, Manchester United e terminou sua passagem no Velho Continente pela Juventus.

O Shanghai Shenhua, que também conta com os colombianos Giovanni Moreno, Fredy Guarín e os atacantes Demba Ba e Obafemi Martins, estreia na temporada chinesa no dia oito de fevereiro na fase qualificatória da Champions Asiática. O adversário do Shenhua será definido ainda no mês de janeiro.