Colo Colo anuncia Mark González como reforço e sonha com D'Alessandro

Foto: Divulgação/Sport Recife

O Colo Colo, adversário do Botafogo na segunda fase da Libertadores de 2017, já anuncia seu primeiro reforço para o próximo ano. Trata-se de Mark González, meio campista de 32 anos que atuou pelo Sport Recife em 2016.

Segundo o jornal chileno La Tercera, González chegará ao Colo Colo para suprir a ausência do meia Martín Rodríguez, que recentemente se transferiu para o Cruz Azul, do México. Nesta sexta-feira (30), o jogador irá realizar exames e, se for aprovado, assinará vínculo até 2018.

Com a transação confirmada, será o oitavo clube do jogador. Ele já atuou pelo Universidad Católica – equipe que o revelou – e por clubes europeus, como Liverpool, Real Sociedad e CSKA Moscou. Além disso, González já teve passagem pela seleção chilena e fez parte do elenco na Copa do Mundo de 2010 e na conquista da Copa América Centenário, com os chilenos nos Estados Unidos.

Sonho é a contratação de argentino D’Alessandro

Buscando melhorar ainda mais seu elenco, os chilenos miram o ídolo colorado Andrés D’Alessandro, que retornou de empréstimo do River Plate para o Internacional recentemente. De acordo com o jornal chileno, La Tercera, o gerente esportivo do Colo Colo, Óscar Meneses, viajará ao Brasil para tratar, entre outros assuntos, de uma possível negociação com o atleta colorado.

O sonho de ter o argentino de 35 anos é difícil, pois além dos valores serem elevados para uma contratação, o atleta falou, ainda no River Plate, que sua meta para 2017 é ajudar o Internacional na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, situação inédita na vida do clube gaúcho.