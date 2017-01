Lateral do PSG, Aurier está na mira de Milan e Barcelona, diz jornal francês

Jogador já se envolveu em polêmicas na França (Antoine Gyori/Corbis via Getty Images)

O lateral-direito Serge Aurier de 24 anos e que atua no Paris Saint-Germain, vem despertando o interesse do Barcelona e do Milan, afirma o jornal L'Equipe. Ele pode ser a solução para um problema que vem tendo o time do técnico Luis Henrique ou acirrar a briga pela titularidade na equipe italiana.

O diário francês aponta que o jogador marfinense pode ser negociado com os espanhóis já em janeiro, na janela de transferências do inverno europeu. Isso porque, desde a saída do brasileiro Daniel Alves, a lateral-direita do clube catalão ainda não encontrou um titular absoluto que agradasse o treinador.

Já o Milan, que está sendo vendido a um grupo de investidores chineses, só poderá desembolsar uma quantia para o negócio na janela de verão, devido a detalhes burocráticos que adiaram a definição da transação.

Os rossoneri possuem, hoje, Ignazio Abate, Mattia De Sciglio e Davide Calabria na posição. Já os catalães, Aleix Vidal e Sergi Roberto.

Aurier atuou em 16 partidas na temporada atual e realizou quatro assistências. Em setembro deste ano, foi condenado a dois meses de prisão por ter agredido um policial em maio. Dois meses depois, foi barrado de entrar na Inglaterra pela falta do visto necessário.

Em fevereiro, o atleta apareceu em um vídeo em que insultava o treinador Laurent Blanc, que dirigiu o PSG, e alguns colegas de time. Chegou a ser afastado pelo clube. Ele jogou a Copa do Mundo de 2014 pela Costa do Marfim e venceu a Copa Africana das Nações em 2015.