Sem Buffon, Juventus enfrenta Bologna visando aumentar vantagem na liderança da Serie A

Neste domingo (8), a partir das 15h45 (de Brasília), a Juventus enfrenta o Bologna, no Juventus Stadium, em partida válida pela 19ª rodada da Serie A 2016/17. Sem o goleiro Gianluigi Buffon, afastado por causa de um forte resfriado, a Juve volta a campo depois de perder nos pênaltis a Supercopa Italiana para o Milan. O brasileiro Neto será o substituto de Buffon para esta partida.

Na última rodada da Serie A, antes das paralizações para as festividades de fim de ano, a líder Juventus derrotou a Roma em casa pelo placar mínimo, no dia 17 de dezembro. Já o Bologna, atual 15º colocado, se despediu de 2016 com uma importante vitória por 3 a 0 diante do Pescara, fora de casa, abrindo uma vantagem confortável da zona de rebaixamento.

Sem Buffon, Juventus fará seu primeiro jogo após derrota na Supercopa

No seu primeiro jogo em 2017, a Juventus terá um grande desafio contra a organizada equipe do Bologna para buscar sua instabilidade. A partida marcará a volta da Serie A 2016/17 e também com ela, vem uma grande preocupação, o ritmo de jogo dos atletas bianconeri. Além disso, a Vecchia Signora terá que superar a derrota na Supercopa, diante do Milan. Isso fez com que Massimiliano Allegri preparasse muito bem sua equipe para passar por cima de todos os problemas enfrentados no final de 2016.

O comandante da Zebre confirmou a volta do experiente zagueiro Andrea Barzagli, além de afirmar que o argentino Paulo Dybala estará entre os titulares. Em contrapartida, a Juventus terá importantes desfalques, como o goleiro Buffon, que por causa de um forte resfriado não vai enfrentar o Bologna.

Além do mais, Allegri já confirmou o substituto do ídolo da Vecchia Signora; será o brasileiro Neto, que fará sua quarta partida na temporada. Os defensores Leonardo Bonucci, Daniel Alves e Alex Sandro estão machucados e também vão desfalcar a equipe de Turim. O francês Patrice Evra, que está sendo pouco utilizado nesta temporada, poderá substituir o lateral Alex Sandro nesta partida.

Devido os vários desfalques, outra possível novidade da Juventus para enfrentar a equipe rossoblu será seu esquema tático. Do tradicional 3-5-2 que a Zebre vem utilizando desde do começo da Serie A, Massimiliano Allegri cogitou jogar no 4-4-2. Aos jornalistas da conferência de imprensa, o treinador da Juve respondeu as perguntas em relação a equipe que irá pro jogo contra o Bologna.

"Eu acho que vamos jogar com quatro na parte de trás. Posso confirmar que Paulo Dybala vai começar, enquanto Buffon provavelmente nem vai estar na equipe. Ele está se recuperando de uma forte gripe, e por isso pode ser melhor que ele só se concentre na recuperação. Neto estará no gol amanhã", disse Allegri. "Andrea Barzagli foi chamado, tenho dúvidas sobre se ele vai começar. Durante a próxima semana teremos Leonardo Bonucci e Alex Sandro de volta", avaliou.

O treinador bianconero ainda comentou sobre a quantidade de gols que está levando, sendo um fator que preocupa Allegri. "Este é um jogo perigoso, especialmente porque nós tomamos pelo menos um gol em nove de nossos últimos 11 jogos em casa", relembrou. "Eu disse aos rapazes que eles precisam melhorar o controle do jogo. Possessão não é necessariamente controle, como eu aponto em 17 jogos que concedemos 14 gols, de modo que precisa ser trabalhado", concluiu.

Bologna precisa surpreender para se afastar ainda mais do Z-3

A jovem e organizada equipe do Bologna, treinada pelo ex-jogador Roberto Donadoni, não vai ao Juventus Stadium apenas para se defender, como mesmo disse o comandante rossoblù. Com esperanças de alcançar voos mais altos na Serie A, o time da Emília-Romanha vai com tudo para cima da Vecchia Signora neste domingo.

Ao contrário de seu adversário, o Bologna terá apenas três desfalques, sendo que apenas um deles é titular. O ponta Simone Verdi, o defensor Filip Helander e o atacante Sadiq Umar. As esperanças de gols da equipe felsinei será dele, Mattia Destro, que possui quatro gols em 12 partidas, buscando realizar uma temporada melhor neste segundo turno da Serie A.

A mais recente vitória do Bologna diante da Juventus foi em 2011, quando Marco Di Vaio marcou os dois gols que deram a vitória ao rossoblu diante da equipe Bianconera em Turim. De lá para cá, ambas equipes se enfrentaram nove vezes, tendo o alvinegro de Turim vencido cinco vezes e empatado quatro.