Embalado após voltar a conquistar títulos, Milan recebe Cagliari de olho no G-3

Neste domingo (8), Milan e Cagliari se enfrenram no estádio San Siro, em Milão, às 15h (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada da Serie A. Os rossoneri buscam voltar ao G-3 do campeonato, enquanto o time da Sardenha mira se afastar da zona de rebaixamento.

O Diavolo está em 5ª lugar, com 33 pontos, mas com uma partida a menos, em função da realização das Supercopa Italiana contra a Juventus, em dezembro de 2016. Já os rossoblù ocupam a 14ª colocação, com 23 pontos.

Antes das festividades de fim de ano, o Milan disputou a Supercopa Italiana contra a Juventus, e depois do empate por 1 a 1 nos 120 minutos, os rossoneri venceram por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis. Já o Cagliari bateu o Sassuolo dentro de casa por 4 a 3, conseguindo uma virada emocionante.

O último jogo entre Milan e Cagliari ocorreu em 2015, no San Siro, pela Serie A 2014/15. A equipe de Milão venceu pelo placar de 3 a 1, com direito a dois gols se Jérémy Ménez (hoje defendendo as cores do Bordeaux, da França).

Milan tenta voltar ao G-3

Após o título da Supercopa em Doha contra a Juventus, o time dirigido por Vincenzo Montella precisará voltar as atenções para a Serie A, já que a equipe saiu da zona de classificação para a Champions League, apesar de ter um jogo a menos.

E, para isso, Montella contará com um desfalque importante: o meio-campista Juraj Kucka sofreu uma entorse no joelho e será reavaliado se terá condições de jogo. No lugar dele, deve atuar Mario Pasalic que assim formar o meio de campo com Bonaventura e Bertolacci. Bertolacci, inclusive, pode entrar no lugar de Locatelli, poupado.

Na defesa, a única dúvida é na lateral-esquerda, entre De Sciglio e Antonelli. Já no ataque, com Suso e Bacca confirmados, Niang volta a ser titular depois de duas partidas no banco de reservas.

Vincenzo Montella tratou de elogiar bastante o sistema ofensivo do Cagliari, salientando a sua imprevisibilidade e deixou claro que os seus comandados terão que estar muito atentos para entender a partida e conseguir o resultado desejado.

“Conheço bem o Rastelli [treinador do Cagliari] e o Cagliari é uma equipe particular com um tipo de jogo ofensivo que lhe permitiu fazer pontos com times de média/baixa espessura, mas que com as grandes equipes não obteve os mesmos resultados, sofrendo alguns gols a mais. Não sei que estratégia terão agora no novo ano, mas sobretudo no ataque, têm jogadores imprevisíveis. Por isso, devemos impor o nosso estilo de jogo e compreender o tipo de jogo que se apresentará amanhã", afirmou o treinador do Milan.

Cagliari mira alcançar pontos em Milão

Dono da pior defesa da competição, com 42 gols sofridos em 18 partidas, a equipe dirigida por Massimo Rastelli deverá rever alguns aspectos do time para conseguir um bom resultado em San Siro, como já aconteceu uma vez na temporada, quando o Cagliari bateu a Internazionale de virada por 2 a 1, em setembro do ano passado.

Para isso, Rastelli manterá o goleiro Rafael no gol e o experiente Storari nem convocado foi para o duelo, já que o mesmo negocia a saída do clube e o próprio Milan parece interessado no atleta e uma troca com Gabriel, brasileiro do Diavolo, poderá ser concluída após o jogo.

No meio de campo, Padoin está fora do jogo suspenso, e em seu lugar deve atuar o jovem Barella. Já no ataque, Borriello foi confirmado entre os convocados, mas não como titular. O experiente atacante italiano disputa uma posição com Farias. No mais, será o mesmo time que atuou no último duelo diante do Sassuolo.

Massimo Rastelli também elogiou o Milan, destacando suas qualidades de sair jogando com toques de bola desde a defesa, mas afirmou que estudou os pontos fracos do adversário para fazer pontos.

“O Milan é um time que gosta de sair tocando desde a defesa, consegue gerir muito as partidas e são muito bons no um contra um. Tratamos de estudar os seus pontos fracos. A minha equipe voltou das férias com muita vontade de trabalhar e deixar pra trás o período ruim que passamos por alguns jogos“, disse o treinador do Cagliari.