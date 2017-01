Leverkusen bate Estudiantes nos pênaltis e estreia com vitória na Flórida Cup

A Flórida Cup 2017 começou com tudo na tarde desse domingo (08). Em São Petesburgo, o Bayer Leverkusen (ALE) bateu o Estudiantes de La Plata nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu os dois primeiros pontos na fase de pontos corridos.

Na quarta-feira (11), o Bayer enfrentará o Atlético-MG em Bay Lake, enquanto o Estudiantes enfrentará o Bahia em Orlando, no próximo domingo (15).

Estudiantes marca após falha de Wendell mas fica com 10 jogadores; Chicharito perde pênalti

A equipe alemã começou com a posse de bola no campo de ataque, mas não conseguiu passar da intermediária do Estudiantes. Aos 6', Calhanoglu levantou na área e Pohjanpalo acertou uma bomba no travessão. No minuto seguinte, o time argentino respondeu e Viatri e quase abriu o placar. Aos 12', novamente Pohjanpalo assustou após finalizar dividindo com Desábato, e a bola foi por cima do gol. A partir disso a partida ficou mais disputada - e violenta - do que com mais chances de gols. Só que aos 32', Viatri cruzou após falha de Wendell e Umeres chutou para abrir o placar em São Petesburgo, Estudiantes 1 a 0.

O gol animou a partida e aos 40', Pirez foi cabecear, tocou com a mão na bola dentro da área, e o árbitro marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Chicharito Hernández bateu muito mal e Andújar pegou com facilidade. Aos 43', após deixar o cotovelo em uma dividida, o volante Braña levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando a equipe argentina com dez em campo no último lance da primeira etapa.

Bayer vai buscar o empate na base do ataque contra defesa e ganha nos pênaltis

A segunda etapa voltou da mesma maneira como começou a partida, com o Leverkusen tocando a bola mas sem criar nenhuma chance clara de gol. A primeira oportunidade do segundo tempo veio aos 8': Kiessling foi lançado, chutou de primeira mas em cima do goleiro. Aos 12', Danny da Costa foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Schreck que só não fez o gol pois o Sánchez subiu junto e desviou para escanteio.

Após mais dez minutos sem nenhuma chance, o Leverkusen voltou a chegar com perigo aos 22': Mehmedi deixou Danny da Costa na cara do gol, mas o lateral chutou cruzado pela linha de fundo. Com um a menos, o Estudiantes não passou do meio-campo até a metade do segundo tempo, buscando segurar a vitória, mas não funcionou: aos 24', Aránguiz lançou Kiessling, mas a zaga cortou mal e deixou Schreck livre para empatar a partida, 1 a 1. Buscando evitar a disputa por pênaltis, o Leverkusen aumentou a pressão mas esbarrou no cansaço e na limitação técnica dos reservas. Com isso, a partida foi para a disputa de penalidades máximas.

Nas cobranças, Kiessling, Aránguiz, Brandt e Dragovic marcaram para o Leverkusen e Pirez e Marchioni marcaram para o Estudiantes. Aguirregaray e Diarte perderam para os argentinos e Mehmedi perdeu para o Leverkusen. Com a vitória por 4 a 2 nos pênaltis, o Bayer levou dois pontos enquanto o Estudiantes levou apenas um.