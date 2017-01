Ellis, Neid e Sundhage: conheça as candidatas ao prêmio de melhor treinadora do mundo

O Prêmio FIFA - agora com alcunha de 'The Best' - que prêmia os melhores jogadores do mundo na temporada acontece nesta segunda-feira (9), em Zurique, na sede da entidade. E as mulheres não estão de fora, principalmente no prêmio de melhor treinadorada de 2016. Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage seguirão concorrendo à honraria, que mais uma vez premiará uma mulher, de maneira merecida.

Campeã da Copa do Mundo Feminina em 2015 no comando da seleção dos Estados Unidos, Jill Ellis é a atual vencedora do tributo, mas terá pela frente o favoritismo de Silvia Neid, que enfim conduziu a seleção alemã à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Olimpíada esta onde Pia Sundhage levou a Suécia para sua inédita medalha de prata.



Na lista que continha 10 outros nomes, ficará para trás: Philippe Bergeroo, John Herdman, Vera Pauw, Gérard Prêcheur, Vadão, Martina Voss-Tecklenburg e Thomas Wörle. O Prêmio é o primeiro na escala da Fifa, e será entregue em uma festa de gala na sede da entidade.