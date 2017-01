Zidane, Ranieri e Santos: os candidatos ao prêmio de melhor treinador do mundo

O Prêmio FIFA - agora com alcunha de 'The Best' - que prêmia os melhores jogadores do mundo na temporada acontece nesta segunda-feira (9), em Zurique, na sede da entidade. Como já é tradição, os melhores treinadores também serão homenageados e orgulhosamente honrados na cerimônia, premiando aquele que mais se destacou em 2016.

Campeão da Premier League com o Leicester City, o italiano Claudio Ranieri surge como expoente, mas terá a concorrência do português Fernando Santos, campeão da Eurocopa com Portugal. O grande favorito trata-se do francês Zinedine Zidane, que conduziu o Real Madrid ao titulo da Champions League.



Em 2015, o prêmio ficou com o espanhol Luís Enrique, treinador do Barcelona, que havia conquistado o triplete com o clube catalão. O Prêmio é o segundo na escala da Fifa, e será entregue em uma festa de gala na sede da entidade, após a cerimônia que divulga a vencedora para o prêmio de melhor treinadora do mundo.