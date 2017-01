Marlone, Rodríguez e Subri: os candidatos ao Prêmio Púskas Awards 2016

O Prêmio Fifa - agora com alcunha de 'The Best' - que premia os melhores jogadores do mundo na temporada acontece nesta segunda-feira (9), em Zurique, na sede da entidade. E o Brasil está mais uma vez representado na final do Prêmio Puskás, a premiação mais charmosa do futebol mundial, depois das honrarias de melhor jogador e jogadora. Se não há um golaço de Neymar, as esperanças recaem sobre Marlone, meia do Corinthians.

O brasileiro, irá concorrer contra a venezuela Daniuska Rodríguez e o malaio Mohd Faiz Subri ao prêmio entregue ao autor do tento mais bonito do ano. Marlone marcou seu golaço contra o Cobresal pela Copa Libertadores. Daniuska Rodríguez fez o seu tento em partida entre Venezuela e Colômbia, válida pelo Sul-Americano Sub-17 Feminino, enquanto Mohd Faiz Subri marcou com a camisa do Penang FA contra o Pahang, pelo Campeonato Malaio.



Wendell Lira venceu a premiação em 2015, e em 2016, pendurou as chuteiras. Dados como favoritos, Neymar e Messi não apareceram entre os finalistas, de maneira surpreendente. O Prêmio é o terceiro na escala da Fifa, e será entregue em uma festa de gala na sede da entidade.

Confira os indicados ao Prêmio Púskas: