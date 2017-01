Marta, Lloyd e Behringer: as finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo

O Prêmio FIFA - agora com alcunha de 'The Best' - que prêmia os melhores jogadores do mundo na temporada acontece nesta segunda-feira (9), em Zurique, na sede da entidade. E o Brasil está mais uma vez representado pela brasileira Marta que está novamente entre as três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo. Ela irá disputar a honraria junto a atual vencedora, a norte-americana Carli Lloyd e a alemã Melanie Behringer, campeã olímpica com a Alemanha na Rio 2016.

Eleita a melhor do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, Marta foi destaque seu clube, o Rosengård, e ainda levou a Seleção Brasleira à semifinal da Rio 2016.

Campeã olímpica com os Estados Unidos em Pequim-2008 e Londres-2012, a meia-atacante Carli Lloyd não viveu grande ano, mas sempre é um nome forte na disputa. Já Melanie Behringer desponta como favorita por ter sido campeã e artilheira do torneio feminino de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio com cinco gols



O Prêmio é o segundo na escala da Fifa, e será entregue em uma festa de gala na sede da entidade. Fica atrás apenas do prêmio de melhor jogador do mundo em sua ordem cronológica de exibição, sendo assim considerado o segundo mais importante da cerimônia.