Messi, Ronaldo e Griezmann: os candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo

O Prêmio FIFA - agora com alcunha de 'The Best' - que condecora os melhores jogadores do mundo na temporada acontece nesta segunda-feira (9), em Zurique, na sede da entidade. E a cerimônia mais aguardada pelos torcedores e atletas é o de melhor do mundo entre homens. Figurinhas carimbadas na disputa, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo terão a companhia de Antonie Griezmann no pódio desta vez.

Favorito absoluto e já vencedor da Bola de Ouro da revista France Football, Cristiano Ronaldo conquistou a Eurocopa 2016 com a seleção portuguesa e a Champions League com o Real Madrid, torneios onde Griezmann terminou com o vice-campeonato, vestindo as cores da seleção francesa e do Atlético de Madrid.

Já Lionel Messi, conquistou pelo segundo ano seguido o doblete nacional com a camisa do Barcelona, foi vice-campeão da Copa América com a Seleção Argentina e é o artilheiro do ano, deixando - em tese - a disputa em aberto.

A Fifa premia os melhores do ano também entre as mulheres, Marta está em busca do sexto prêmio. A alemã Melanie Behringer e a americana Carli Lloyd são as concorrentes. Os treinadores também têm seu prêmio. Claudio Ranieri (Leicester), Fernando Santos (Portugal) e Zinedine Zidane (Real Madrid) são os indicados. Jill Ellis (EUA), Silvia Neid (Alemanha) e Pia Sundhage (Suécia) disputam entre as mulheres.

O Prêmio Puskás também será conhecido. Marlone, do Corinthians, disputa com Daniuska Rodriguez e o malaio Mohd Faiz Subri. E também o Prêmio Fifa Fan, para as torcidas: os fãs de Den Haag (da Holanda), da seleção da Islândia foram indicadas, Borussia Dortmund e Liverpool concorrem em dupla.