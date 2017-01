The Best: Prêmio Fifa de melhor jogador do mundo ao vivo online

Atualiza o conteúdo

Obrigado a todos pela audiência. Encerramos aqui nossa transmissão. Continuem acompanhando a cobertura da VAVEL Brasil no esporte pelo mundo e siga nas redes sociais. Até a próxima!

Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mundo pela quarta vez na carreira.

CHEGOU A HORA! Agora é a premiação do melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo, Messi ou Griezmann? Quem será que vence?

Carli Lloyd conquista o prêmio de melhor jogadora de futebol feminino pelo segundo ano seguinte. Mais uma vez não deu para a rainha Marta.

O próximo prêmio a ser entregue é o de melhor jogadora do futebol feminino no ano. A brasileira Marta está na disputa mais uma vez.

O vencedor do Prêmio Puskás é Mohd Faiz Subri. Não deu para o brasileiro Marlone, que não conseguiu repetir o feito de Wendel Lira.

Depois de encerrar a votação do Prêmio Puskás, chegou o momento de anunciar o vencedor. O brasileiro Marlone, do Corinthians, está na disputa.

Falcão recebe o prêmio "The Fifa Award for an Outstanding Career", homenagem por uma carreira espetacular. O craque do futsal disputou sua última Copa do Mundo em 2016.

Falcão, o maior jogador de todos os tempos no futsal, é homenageado neste momento na cerimônia da Fifa.

Ranieri superou grandes adversários. Zidane foi campeão da Champions League com o Real Madrid e Fernando Santos foi campeão da Eurocopa com Portugal.

Claudio Ranieri, campeão da Premier League com o Leicester City, é eleito o melhor treinador do ano.

A próxima premiação é a de melhor treinador no futebol masculino.

O presidente do Atlético Nacional, da Colômbia, recebeu o prêmio de fair-play do ano por ceder o título da Sul-Americana à Chapecoense e por toda a ajuda e homenagens que o clube colombiano fez depois da tragédia.

Tem homenagem às vítimas da tragédia com a Chapecoense na cerimônia.

Silvia Neid é eleita a melhor treinadora no futebol feminino em 2016. Foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O prêmio de melhor treinadora no futebol feminino é o próximo a ser entregue.

Johan Cruyff e Carlos Alberto Torres, que faleceram em 2016, foram homenageados no evento.

O Barcelona vetou a ida dos jogadores Pique, Iniesta, Suárez e Messi ao evento da Fifa porque o clube tem um jogo decisivo contra o Athletic Bilbao, na quarta-feira (11), pela Copa do Rei.

DOMÍNIO MERENGUE: O Real Madrid teve cinco jogadores na escalação dos 11 melhores do ano de 2016, entre eles Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo.

AUSÊNCIA: Antoine Griezmann, finalista do prêmio de melhor jogador do mundo, ficou de fora do time dos 11 melhores do ano da Fifa. Suárez ocupou seu lugar ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi.

A Seleção do Ano de 2016:





A primeira premiação é a Seleção do Ano de 2016. Os brasileiros Daniel Alves e Marcelo estão entre os 11 melhores.

COMEÇOU O EVENTO! Apresentação musical marca a abertura da cerimônia "The Best Fifa".

O troféu que será entregue ao vencedor da premiação de melhor jogador do mundo. Nomeado de "The Best", o novo desenho conta com uma bola de platina no topo.





Os vencedores do prêmio The Best da Fifa serão anunciados nesta segunda-feira (9), às 15h30. Você acompanha todas as emoções na VAVEL Brasil.

Grande favorito e nome a ser batido nesta premiação, Cristiano Ronaldo deve levar mais uma taça para sua coleção. O português já foi vencedor da Bola de Ouro da revista France Football e conquistou a Eurocopa 2016 com Portugal, além da Champions League com o Real Madrid.

Lionel Messi conquistou mais uma vez o título da La Liga e da Copa do Rei com o Barcelona. O jogador ainda foi vice-campeão da Copa América com a Seleção Argentina e é o artilheiro do ano.

Griezmann concorre por fora e é o jogador escolhido para completar a trinca que disputa a premiação. O francês foi vice-campeão da Eurocopa 2016 com a seleção da França e vice também da Champions League com o Atlético de Madrid.

Como já era esperado, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os finalistas do prêmio de 'Melhor jogador do mundo'. O português e o argentino concorrem com o francês Antonie Griezmann.

A rainha do futebol feminino coloca mais uma vez seu nome entre as melhores. Pela décima segunda vez, Marta chega às três finalistas e buscará seu sexto título. Recordista, a brasileira foi capitã do Brasil na quarta colocação na Olimpíada do Rio de Janeiro e, novamente, foi muito importante para a Seleção.

Carli Lloyd buscará seu segundo prêmio seguido, já que foi a vencedora em 2016. Ela, que teve boa atuação nos Jogos Olímpicos, segue como uma das principais jogadoras do mundo.

Melanie Behringer chega pela primeira vez entre as três melhores e quer ganhar mais em 2016. Após o ouro no Rio de Janeiro, a alemã, que foi a principal jogadora do título e que marcou gols decisivos, poderá consagrar sua temporada de sucesso.

Já para a premiação de 'Melhor jogadora do mundo', a rainha e recordista Marta quer adicionar mais um troféu em sua lista. A dona de cinco prêmios disputa com Melanie Behringer e Carli Lloyd, atual campeã.

O trabalho de Zinedine Zidane, favorito para muitos, tem sido de enorme importância para o Real Madrid. Logo em seu primeiro ano, o ex-jogador e ídolo deu ao clube espanhol sua décima primeira taça da Uefa Champions League. Mesmo com algumas dificuldades durante o ano, Zidane foi e segue sendo muito importante para a equipe de Madri.

Fernando Santos fez com que Portugal, cercado por desconfiança e resultados questionáveis, derrubasse a França na final em sua própria casa e conseguiu, mesmo com muita dificuldade, levar o título da Eurocopa 2016.

Claudio Ranieri fez o que muitos acreditavam ser impossível. Diante de grandes equipes no cenário mundial, o comandante do modesto Leicester City conseguiu escrever o nome da equipe no mapa da Inglaterra, derrotando diversos adversários e chegando ao título da Premier League.

Os concorrentes do 'Melhor treinador do mundo do futebol masculino' são de peso. Zinedine Zidane, do Real Madrid, Claudio Ranieri, do Leicester, e Fernando Santos, da Seleção de Portugal, disputam o prêmio.

Pia Sundhage já é nome conhecido no mundo inteiro e, depois de ganhar destaque com grandes trabalhos, foi treinar a Suécia e surpreendeu na Olimpíada, eliminando o Brasil na semifinal e fazendo partida dura na decisão, ficando com a prata. Essa já é a terceira nomeação de Pia, que esteve na lista dos três finalistas e acabou perdendo em 2010 e 2011, treinando os Estados Unidos.

Outra que já carrega esse título de melhor do mundo é Silvia Neid, que venceu a primeira edição, em 2010, quando já treinava a Alemanha. Neid, uma das grandes da categoria feminina, encerrou sua carreira de onze anos no futebol após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio.

Jill Ellis é um dos principais nomes do futebol mundial atualmente e vai em busca de sua segunda premiação como melhor treinadora do mundo. Pelo belo trabalho feito com os Estados Unidos, que acabaram caindo cedo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro diante da Suécia, Ellis novamente está entre as três melhores.

No prêmio de 'Melhor treinador(a) do mundo do futebol feminino', desta fez apenas mulheres estão concorrendo. A atual campeã, Jill Ellis, da Seleção dos Estados Unidos, disputa a segunda taça seguida com Silvia Neid, da Alemanha, e Pia Sundhage, da Suécia.

Daniuska Rodríguez é a única mulher a concorrer ao prêmio Puskás desse ano. A jogadora é jovem promessa do futebol da Venezuela e é a primeira indicada da história do esporte venezuelano.

Diferente de outros anos, não teremos grandes nomes como Neymar e Messi concorrendo ao Puskás.

No Prêmio Puskás, Marlone, meiocampista do Corinthians, é a esperança brasileira de conquistar a taça pelo segundo ano seguido. Com a vitória de Wendell Lira em 2016, cabe ao jogador bater a venezuelana Daniuska Rodríguez e Mohd Faiz Subri.

O Brasil conta com representantes em duas categorias, no Prêmio Puskás com Marlone e no de melhor jogadora do mundo com Marta.

O Prêmio Fifa, agora chamado de 'The Best', agora não é mais o Bola de Ouro, como costumava ser chamado até o ano passado. Na premiação tradicional, quem levou a bola dourada foi Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

No dia 2 de dezembro, a Fifa divulgou os indicados aos prêmios de melhor treinador do futebol masculino/feminino e melhor jogador(a) do mundo, além dos finalistas do Puskás.

Boa tarde a todos os leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe com a gente tudo sobre a premiação da Fifa que escolhe os melhores do mundo!