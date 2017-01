Wolfsburg bate Tampa Bay e assume a liderança provisória da Flórida Cup

Neste Domingo (08) se deu início a 3º edição da Flórida Cup. Na segunda partida do dia, o Wolfsburg (ALE) venceu o Tampa Bay Rowdies (USA) pelo placar de 2 a 0. O duelo foi realizado no estádio Al Lang Stadium, em São Petesburgo, às 19h45. O time alemão confirmou o favoritismo e assumiu a liderança da competição.

Os próximos adversários das duas equipes serão brasileiros. O Wolfsburg enfrentará o Bahia em Bay Lake, na quinta-feira (12), enquanto o Tampa Bay, time local, terá pela frente o Atlético-MG em São Petesburgo no sábado (14).

Wolfsburg domina a primeira etapa; Robert Herrmann se destaca no primeiro tempo, marcando um golaço de falta

O jogo começou muito movimentado. Logo aos 3 minutos o Tampa Bay assustou o time alemão, finalizando da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol. Aos 5' o Wolfsburg recebeu uma falta próxima a área, Robert, camisa 7, pegou a bola e colocou na gaveta, sem nenhuma chance para o goleiro Kyle, que ficou apenas olhando, assim abrindo o placar.

O Tampa sentiu o golpe e não ameaçou muito depois do gol sofrido. O confronto ficou um pouco lento com o Wolfsburg administrando bem o resultado. Apenas aos 22' um lance perigoso voltou a acontecer em uma bola parada, jogada na área pelo time alemão, a zaga do Tampa se atrapalhou e jogou contra o próprio patrimônio, porém a bola encontrou o travessão. Outra bola parada voltou a assustar o time americano aos 37', após o cruzamento, Robert chegou com tudo, mas a cabeçada foi para fora, passando ao lado esquerdo do goleiro.

O clube local não aguentou a pressão e levou o segundo gol, depois de uma boa jogada de Orrin, camisa 38, arrancando pela ponta direita e tocando para Robert, que novamente com sua técnica, arrematou de primeira para o gol, e o goleiro nada pôde fazer.

Ainda antes do término da etapa inicial, o Tampa Bay teve uma chance clara de gol com o meia-campista Keith Savage, que ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima do arqueiro que defendeu parcialmente, a bola foi entrando devagar, mas o zagueiro cortou, evitando o gol que daria uma motivação a mais ao time americano.

Os Rowdies empurraram o time alemão para o campo de defesa, mas não conseguiram mudar o placar

O Tampa começou chutando muito ao gol, aos 8' apareceu a primeira chance do segundo tempo, na qual Darnell King cobrou uma falta com muita categoria, mas o goleiro se esticou todo para fazer uma bela defesa. Aos 12', em uma arrancada pela ponta esquerda, o atacante do Tampa ficou de frente para o gol, mas o goleiro levou a melhor, jogando a bola para a linha de fundo.

A impressão era que o gol do time americano estava amadurecendo, mas com toda a experiência o Wolfsburg controlou a posse de bola durante boa parte do tempo, assim acalmando o ímpeto adversário.

A única chance do clube alemão foi na metade do segundo tempo, em que Orrin rolou para Marcel Reichwein, que chutou muito fraco nas mãos do goleiro.

O jogo era lento, o Tampa criou algumas chances finalizando de fora da área, e o Wolfsburg apostando nos contra ataques, porém sem grande perigo. A última oportunidade do jogo foi do Tampa Bay que arriscou de fora da área, mas o goleiro segurou com facilidade.

Flórida Cup Challenge 2017

Essa competição é um torneio de pontos corridos com três rodadas, em formato similar a Copa Davis de tênis. Neste formato, cada time jogará 2 partidas e lutará pelos pontos para o seu país. A vitória dá 3 pontos, o empate 1 ponto, a vitória por disputa de pênaltis equivale a 1 ponto extra. O país com maior número de pontos vence.