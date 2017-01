Carli Lloyd surpreende e é eleita melhor do mundo da Fifa pelo segundo ano consecutivo

(Foto: Celso Junior/Getty Images)

O prêmio de 'Melhor jogadora do mundo' da Fifa tem uma vencedora antiga. Após vencer no último ano, Carli Lloyd surpreendeu e desbancou a campeã olímpica Melanie Behringer, além da rainha Marta. Esse é o segundo troféu de Lloyd e ela é a primeira jogadora além da craque brasileira a levar a taça duas vezes seguidas.

Não deu para a alemã Melanie Behringer. Mesmo com grande atuação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e sendo artilheira da competição, Behringer não foi a preferida da Fifa assim como Marta, detentora de cinco prêmios. A taça ficou com Carli Lloyd, estrela da seleção dos Estados Unidos e do Houston Dash, clube norte-americano.

A escolha foi surpreendente, visto que a temporada de Lloyd passou longe de ser a melhor da jogadora. Atuando pelo Houston Dash, que ficou fora dos playoffs da Nation Women's Soccer League, Carli fez apenas sete jogos, marcando cinco gols. A atleta se lesionou e ficou fora de abril até agosto, voltando apenas para os Jogos Olímpicos.

Com a Seleção norte-americana, Carli Lloyd fez parte do grupo que decepcionou na Olimpíada do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos perderam para a Suécia nas quartas de final nos pênaltis e não conquistaram títulos em 2016.