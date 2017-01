Atravessando boa fase, Milan enfrenta Torino para pegar Juventus na Copa Itália

Foto: Divulgação/Milan

Nesta quinta-feira (12), Milan e Torino medem força no estádio San Siro, em Milão, em partida única válida pelas oitavas de final da Copa Itália, marcada para início às 17h45 (de Brasília).

O Diavolo fará a sua primeira partida na competição, já que entrou somente agora por conta de colocação final na última Serie A. Já os granatas eliminaram a Pro Vercelli, vencendo por 4 a 1 na terceira fase, e o Pisa, com vitória por 4 a 0 na quarta fase.

Essas equipes vêm de resultados diferentes pela Serie A, uma vez que o Milan venceu no finalzinho o Cagliari em casa por 1 a 0, mantendo a quinta colocação na tabela, e o Torino visitou o Sassuolo e não saiu de um empate sem gols.

Na atual temporada, Milan e Torino se enfrentaram pela primeira rodada da Serie A, também no San Siro, com vitória rossonera por 3 a 2. Na ocasião, marcaram pelo Milan: Carlos Bacca (3) e pelo Torino Andrea Belotti (que também perdeu um pênalti no final, defendido por Donnarumma) e Daniele Baselli.

Montella promove mudanças e quer classificação

Finalista da última edição da Copa Itália, o Milan quer voltar a ser competitivo e para isso, o treinador Vincenzo Montella promete levar a competição a sério. No entanto, algumas mudanças na escalação serão feitas, até para dar mais rodagem ao elenco rossonero.

Na defesa, duas mudanças: saem Abate e Romagnoli que sofrem com lesão no joelho e gripe, respectivamente e entram: Calabria e Gómez. O meio de campo podem ocorrer mais de duas mudanças, mas uma coisa é certa, Kucka voltará a ser titular depois de um jogo fora por lesão. Sosa e Bertolacci são os outros que devem compor o setor, com Poli sendo uma possível surpresa de última hora.

No ataque, Lapadula no lugar de Bacca é a única mudança realmente, já que Bonaventura, titular absoluto do meio de campo de Montella, será adiantado e jogará na ponta esquerda. No mais, será o mesmo time que vem atuando com regularidade.

Ao falar da Copa Itália, Montella revela querer muito chegar até o fim da competição, já que como jogador nunca venceu e como treinador, perdeu uma final.

"[Sobre a Copa Itália] como jogador eu nunca venci. Como treinador, perdi uma final e no ano seguinte, perdi na semifinal, então é uma competição que eu tenho apetite. Farei algumas mudanças na escalação, mas não revoluções", salientou o treinador rossonero.

Mihajlovic vai com força máxima para surpreender

Com boa campanha na Serie A, o Torino também tenta voltar à Europa pelo caminho mais curto, a Copa Itália. E de certa forma, o treinador sérvio já sabe como chegar lá, dirigindo o Milan na temporada anterior, mas sendo demitido pouco antes da grande final.

Para surpreender o Diavolo e conseguir uma vaga nas quartas-de-final, Sinisa Mihajlovic vai colocar o que tem de melhor, inclusive o grande astro e artilheiro do time, Andrea Belotti. A única baixa será do atacante Falque que sentiu um desconforto e será poupado. No mais, o time que vem atuando regularmente no 4-3-3 deve ser confirmado para o duelo diante do Milan.

Na tradicional entrevista coletiva, o treinador do Torino ressaltou as dificuldades que sua equipe irá enfrentar, mas também afirmou não ser uma missão impossível sair de Milão com uma classificação e que os jogadores estão preparados para isso.

"Para ir à Europa existem várias estradas e a Copa Itália é uma delas. Se trata de uma competição que não basta só participar. Nas partidas secas até o momento, temos demonstrado de poder jogar contra qualquer time. Sabemos que não será fácil, mas vamos a San Siro confiantes que podemos conseguir a classificação. Escalação? Mudarei o menos possível", analisou.