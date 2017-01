Oscar admite: "Se não fosse pelo dinheiro, não teria saído do Brasil"

Oscar na pré-temporada no Qatar. (Foto: Reprodução/Sina.cn)

Deixado de lado por Conte, atual treinador do Chelsea, o brasileiro Oscar saiu da Inglaterra após quatro anos para jogar na China, uma Liga pouco valorizada no resto do mundo. Para o meia, o valor milionário desembolsado pelo Shanghai SIPG de 60 milhões de euros foi decisivo no momento da decisão.



"Quando você vai para a Europa, é pelo dinheiro e pelos bons clubes. O projeto do Shanghai é um dos melhores da liga. Isso passa na cabeça de todos os jogadores... Se não fosse pelo dinheiro, não teria saído do Brasil", declarou.



Apesar do futebol chinês não ter a mesma potência do europeu e sul-americano, Oscar discorda que esteja regredindo em razão da sua escolha e destaca que no futuro a Liga estará entre as melhores.



"Não acho que seja um passo para trás. Acho que a China está fazendo um grande projeto e estou convencido de que a Liga Chinesa vai ser uma das melhores do mundo"



"Com certeza era algo bom para mim, para minha família e para quem esteve envolvido na negociação", finalizou.



O meia já estreou com a camisa Red Eagles diante do Batian SC, em partida válida pela pré-temporada e não poderia ser mais empolgante para a torcida. Além de um chute na trave e tentativa de bicicleta, assinou seu primeiro gol na nova equipe. No final de janeiro, Oscar volta à Londres para resolver últimos detalhes e, depois, irá em definitivo para o início da temporada chinesa (entre final de fevereiro e começo de março).