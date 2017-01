Sevilla e Real Madrid empatam pela Copa do Rei 2017 (3-3)

Agradecemos todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse grande jogo, um forte abraço.

Sevilla e Real Madrid empatam em 3 a 3 pela volta da Copa do Rei, e com o resultado o time merengue está classificado para as quartas da competição.

48 min: Fim de jogo!

47 min: GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Benzema tabela com Marcelo, dribla dois entra na área e bate para empatar o jogo

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

41 min: Marcelo comete falta em Sabaria e recebe cartão amarelo

40 min: NA TRAVEEE! Cruzamento na área, Lenglet sobe, testa firme e acerta a trave

39 min: Cartão amarelo para Casemiro

38 min: GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Sergio Ramos cobra com cavadinha e diminui o placar para o time merengue

37 min: PÊNALTI! Kranevitter comete falta em Casemiro dentro da área e o juiz marca o pênalti

32 min: GOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! Nasri abre o jogo para Ben Yedder, que cruza rasteiro, zaga do Real vacila e Iborra aparece livre para marcar

31 min: No Real Madrid sai Morata para entrada de Benzema

28 min: Jovetic comete falta em Danilo e e recebe cartão amarelo

26 min: Kiko Casilla demora a bater tiro de meta e recebe cartão amarelo

24 min: Real Madrid sai em busca do empate

20 min: Sevilla também mexe, sai Mercado e entra Vitolo

18 min: No Real entra Carvajal na vaga de Lucas Vázquez

18 min: Cartão amarelo para Kovacic

17 min: Ben Yedder serve Jovetic que chuta mas Casilla defende

16 min: Iborra recebe cartão amarelo

12 min: No Real Madrid sai Mariano Díaz e entra Kovacic

9 min: No Sevilla entra Nasri no lugar de Vietto

8 min: GOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! Escudero cruza e Jovetic sozinho manda para o fundo das redes

5 min: Sarabia cobra falta na área e defesa do Real afasta

3 min: GOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Asensio parte em disparada, passa pela zaga do Sevilla e toca na saída de Soria para empatar o jogo

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Substituição no Sevilla, sai Joaquín Correa e entra o recém-contratado Jovetic

35 min: Vietto tenta acionar Ben Yedder na área, mas exagera na força do lançamento

28 min: Vietto recebe na entrada da área e chuta, Casilla defende novamente

26 min: Ben Yedder faz boa jogada pela direita, mas Casilla atento fica com a bola

17 min: Kroos cobra falta na área mas a zaga afasta o perigo

12 min: Lucas Vázquez acerta Sabaria e acaba recebendo cartão amarelo

9 min: GOOOOOOOOOL DO SEVILLA! Cruzamento na área do Real, Danilo tenta cortar mas acaba colocando para dentro

6 min: Mercado comete falta em Kroos e recebe cartão amarelo

1 min: Escudero arrisca de fora mas Casilla faz a defesa

0 min: Começa o jogo!

Já o Real Madrid está escalado com: Casilla; Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Asensio; Vazquez, Mariano e Morata.

O Sevilla vem a campo com: David Soria, Mercado, Rami, Lenglet, Escudero, Sarabia, Iborra, Kranevitter, Correa, Vietto e Ben Yedder.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Sevilla e Real Madrid pela volta das oitavas da Copa do Rei. Acompanhe conosco todos os detalhes dessa partida!

O Real deve atuar com Casilla; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho e Coentrão (Marcelo); Casemiro, Kroos (Asensio) e Kovacic; Lucas Vázquez, Morata (Benzema) e Mariano.

No pronunciamento da véspera do embarque rumo a Andaluzia, o ex-craque francês falou a respeito da confortável situação na eliminatória. ''Sabemos que é outro jogo. É a volta, será complicado. O Sevilla vai querer ganhar a partida, e esperamos um duelo difícil, mas estamos preparados. Vamos sofrer'', disse.

Ao camisa 7 se juntam Luka Modric, que também descansará, além de Isco, James Rodríguez e Bale. O técnico Zidane pode dar minutos a Asensio, Mariano e também a seu filho Enzo. Na escalação titular, há possibilidade de figurarem nomes como Kiko Casilla, Coentrão, Danilo, Kovacic e Morata.

Cristiano Ronaldo fechará dois anos sem jogar uma partida de Copa do Rei. Sim. O português, recém eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, que já havia sido poupado no jogo de ida, ficou de fora da lista de relacionados mais uma vez e não viajou com a delegação merengue. Em 15 de janeiro de 2015, ele esteve em campo na eliminação do Real para o Atlético, e em 2016 não figurou na equipe que venceu o Cádiz, mas acabou eliminada pela escalação irregular de Cheryshev.

Sevilla x Real Madrid ao vivo

A provável escalação sevillista tem Sergio Rico; Lenglet, Rami, Mercado e Escudero; Kranevitter, Iborra, Nasri, Ganso e Vitolo; Ben Yedder (Vietto).

Além do montenegrino, o jovem defensor francês Clément Lenglet, de 21 anos, foi contratado na janela ainda aberta do Nancy, da França. Pela primeira vez, ele deve ser titular do Sevilla. De acordo com Sampaoli, o garoto possibilita que a equipe jogue ''confortavelmente com três zagueiros''.

Se poupa três dos mais influentes jogadores, o comandante pode promover a estreia de um recém-chegado. Apresentado ainda nesta semana, Stevan Jovetic consta entre os possíveis titulares. Sobre a área de atuação do ex-atacante da Inter de Milão, Sampaoli analisou: ''Não o vejo caído pelos lados, e sim como atacante isolado ou segundo atacante, como já atuou em outros clubes''.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o comandante não escondeu a preferência rojiblanca. ''Estamos muito presentes na luta pelo título e vamos lutar pela liga. É muito importante a partida de domingo, porque pode nos aproximar do líder'', disse Sampaoli, já de olho no compromisso seguinte. Prova da importância entregue ao confronto do fim de semana é a lista de relacionados para o jogo do torneio de mata-mata: N'Zonzi, Mariano e Vázquez ficam de fora.

Jorge Sampaoli sabe que conseguir a remontada é uma tarefa extremamente árdua. Sabe também que o Sevilla luta de igual para igual com o próprio Real Madrid e com o Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol na atual temporada. Tendo um novo e mais importante duelo diante dos comandados de Zidane no próximo domingo, o treinador argentino deve escalar uma equipe alternativa pela Copa.

Em duelos realizados na terça e quarta-feira, Atlético de Madrid, Barcelona, Alavés, Real Sociedad e Alcorcón se asseguraram no sorteio que definirá os embates das quartas de final. Nesta quinta, o Eibar defende grande vantagem contra o Osasuna e o Celta também só precisa carimbar a classificação conquistada sobre o Valencia.

O duelo pela Copa, aliás, tem data marcada para acontecer pela terceira oportunidade em 2017. Pela liga, os dois voltam a medir forças na Andaluzia, às 17h45 de domingo (15), pela 18ª rodada do campeonato de pontos corridos, do qual os blancos são líderes e a equipe de Nervión vem logo atrás.

Para garantirem um lugar entre os oito melhores do torneio eliminatório, os mandantes precisam vencer por quatro gols de diferença no tempo normal. Em caso de 3 a 0, a vaga é decidida nos pênaltis. O atual campeão do mundo pode até perder por dois gols, ou inclusive por três, caso vá às redes ao menos uma vez.

Será com times um pouco desfigurados que Sevilla e Real Madrid duelarão nesta quinta-feira (12), a partir das 18h15 (de Brasília) no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei da Espanha. Devido ao placar de 3 a 0 a favor dos merengues na ida, nomes como N'Zonzi, Vázquez, Mariano, Cristiano Ronaldo e Modric sequer estão na lista de relacionados dos técnicos Jorge Sampaoli e Zinedine Zidane.