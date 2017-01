Uefa divulga lista com Celtic sendo dono da maior série invicta da história do futebol europeu

Google Plus

Foto: Getty Images

Após o Real Madrid quebrar o recorde espanhol de maior número de jogos sem perder, com 10 empates e 30 vitórias, a Uefa divulgou em seu site oficial uma lista com as maiores séries invictas, informando o escocês Celtic como o dono da façanha, com 62 jogos realizados entre 1915 e 1917.

O time de Glasgow ficou 62 jogos sem perder no campeonato nacional - única competição que disputava. Na Bélgica, entre 1933 e 1935, o Union Saint-Gilloise chegou aos 60 jogos da mesma forma, no campeonato nacional. Tanto o Celtic quanto os belgas chegaram a disputar, mais de uma vez, duas partidas no mesmo dia.

Quando as competições europeias começaram, quem chegou a um feito menor mas de grandeza equivalente foi o Benfica. O time português, que na época tinha Eusébio no elenco, ficou 48 jogos sem perder entre 1963 e 1965: 11 jogos do campeonato português, 11 da taça de Portugal e quatro da Taça dos Campeões.

A Juventus de 2011 que ficou 43 jogos sem perder, citada equivocadamente entre os torcedores nas redes sociais como detentora do recorde europeu, aparece na quinta posição, atrás do Dinamo Zagreb de 2014, com 45 jogos invictos.

Lista de séries de invencibilidade divulgada no site da Uefa:

Celtic (Escócia) de 1915 até 1917 - 62 jogos Union (Bélgica) de 1933 até 1935 - 60 jogos Benfica (Portugal) de 1963 até 1965 - 48 jogos (pós competições europeias) Dinamo Zagreb (Croácia) de 2014 até 2015 - 45 jogos Juventus (Itália) de 2011 até 2012 - 43 jogos Ajax (Holanda) de 1995 até 1996 - 42 jogos Milan (Itália) de 1991 até 1992 - 42 jogos Nottingham Forest (Inglaterra) em 1978 - 40 jogos Real Madrid (Espanha) de 2016 até 2017 - 40 jogos

O time de Zidane tem um longo caminho pela frente se desejar quebrar o recorde do Celtic, ou até mesmo o da era pós competições europeias pertencente ao Benfica de Eusébio.