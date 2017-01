Empates no Grupo A marcam primeiro dia da Copa Africana de Nações de 2017

Guiné-Bissau empatou com o anfitrião Gabão na sua estreia em Copas Africanas e fez história (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Começou neste sábado (14) a 31ª edição da Copa Africana de Nações. Como manda a tradição, o jogo de abertura envolve o país-sede do certame. Gabão e Guiné-Bissau deram o pontapé inicial da maior competição do futebol africano no Stade de l'Amitié, em Libreville, capital gabonesa. Mais tarde, Burkina Faso e Camarões fecharam a primeira rodada do Grupo A, no mesmo palco da partida inaugural do torneio. Ambos os duelos terminaram empatadas em 1 a 1 e deixaram a classificação da chave embolada.

Os resultados foram considerados surpreendentes, tendo em vista que gaboneses e camaroneses eram favoritos à vitória.

Guiné-Bissau surpreende e arranca empate com os donos da casa nos acréscimos

Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

O primeiro tempo do embate entre os anfitriões e os estreantes não registrou gols. Enquanto o Gabão tinha maior posse de bola e procurava espaços para se infiltrar e chegar à meta, os visitantes apostavam na sintonia de seu sistema defensivo para evitar o triunfo do rival.

O primeiro gol da CAN 2017 saiu aos sete minutos da etapa complementar. Sem sucesso com a bola no chão, os gaboneses passaram a investir em jogadas pelo alto. Em uma das tentativas, a defesa oponente falhou e a bola sobrou para Bouanga. Ele chutou em direção à pequena área e a estrela do Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang, apareceu para empurrar a pelota ao fundo das redes.

O gol obrigou a Guiné-Bissau a sair rumo ao ataque. Paralelamente a isso, as Panteras preferiam usar o tempo restante de jogo para ter a bola em seus pés e evitar maior exposição defensiva.

Mas o que pouca gente esperava aconteceu: os lusófonos chegaram ao empate em plena Libreville. Quando o jogo já estava nos acréscimos, mais precisamente aos 46 minutos, Poko parou uma jogada de ataque guineense com falta. Zezinho cobrou rumo à área e Juary Soares, que joga no 1º de Dezembro, de Portugal, subiu mais que os adversários e fez 1 a 1. A zebra passeou logo no primeiro jogo da Copa Africana.

Burkina Faso e Camarões também ficam no 1 a 1

Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Também em Libreville, Burkina Faso e Camarões protagonizaram uma primeira etapa marcada tanto por lances parados com falta quanto por diversas investidas no campo de ataque. Os Leões Indomáveis tomaram a iniciativa e saíram na frente com um belo gol de falta assinado pelo atacante do clube francês Lorient, Benjamin Moukandjo, aos 35 minutos.

Devido ao resultado adverso, os burquinenses tomaram as rédeas da partida. E foram premiados no momento em que o relógio marcava meia-hora no segundo tempo. Diawara cobrou falta direto ao gol, o goleiro Ondoa espalmou e o defensor Issoufou Dayo, do time marroquino RS Berkane, cabeceou para deixar tudo igual.

O empate animou os Garanhões - sim, é este o apelido da seleção de Burkina Faso -, que seguiram pressionando a seleção camaronesa. Porém, sem mais sucesso.

Com outra igualdade em um gol, o Grupo A da CAN 2017 termina a primeira jornada com todo mundo igual na classificação.

Primeira rodada do Grupo B é amanhã

Neste domingo (15), será dado o pontapé inicial do Grupo B da Copa Africana de Nações de 2017.

Às 14h (horário de Brasília), a cabeça-de-chave Argélia medirá forças com o Zimbábue. Mais tarde, às 17h (também no horário de Brasília), será a vez de Tunísia e Senegal entrarem em campo, neste que promete ser o grande confronto do dia. Os dois jogos serão disputados no Stade de Franceville, em Franceville.