CAN 2017: Mahrez salva Argélia contra Zimbábue; Senegal vence Tunísia

Mahrez anotou os dois gols da Argélia no empate frente ao Zimbábue (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Depois de um início morno, com dois empates em 1 a 1 no Grupo A, a Copa Africana de Nações de 2017 teve um dia bastante agitado. Neste domingo (15), a primeira rodada do Grupo B da maior competição do futebol africano registrou um surpreendente empate de 2 a 2 entre Argélia e Zimbábue e uma consistente vitória de 2 a 0 do Senegal sobre a Tunísia. O Stade de Franceville, em Franceville, abrigou as duas partidas.

Com esses resultados, os senegaleses somam três pontos e largam na frente dos concorrentes. Argelinos e zimbabueanos dividem a vice-liderança com um ponto cada. A lanterna fica com os tunisianos, que estão zerados.

Argélia e Zimbábue empatam em jogo movimentado

Zimbábue não participava da Copa Africana desde 2006 (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Uma das seleções mais cotadas ao título do certame, as Raposas do Deserto saíram na frente com uma bela jogada individual da estrela do Leicester, Riyad Mahrez. Quando o relógio apontava 12 minutos de jogo, o meia recebeu passe de Slimani e foi conduzindo a pelota até mirar o canto direito do goleiro Mkuruva e correr para o abraço. A bola ainda bateu na trave antes de balançar as redes.

O gol, no entanto, não intimidou os Amarelos, de volta a uma Copa Africana depois de 11 anos de ausência. Aos 17 minutos, Phiri encontrou Kudakwashe Mahachi em condições de continuar a jogada, e o meia do Mamelodi Sundowns, atual campeão da Champions League africana, acertou da "quina" da área um chute que não foi tão potente, mas acabou sendo o suficiente para vencer o goleiro M'Bolhi. O empate estava consolidado.

Os argelinos continuaram controlando as ações do jogo. Algo até natural, em virtude da diferença técnica entre as equipes. Porém, os alviverdes se depararam com uma desagradável surpresa aos 28 minutos. Em um rápido contragolpe do Zimbábue, Belkhiter derrubou Bhasera dentro da área e viu o árbitro marcar pênalti. Nyasha Mushekwi, que joga no Dalian Yifang, da segunda divisão chinesa, converteu e fez 2 a 1.

A Argélia correu atrás do prejuízo na segunda etapa e acabou se expondo aos contra-ataques dos adversários. Aos 36 minutos, Malajila ficou cara a cara com M'Bolhi e desperdiçou uma grande oportunidade de liquidar a fatura para os zimbabueanos. A resposta foi fatal: aos 37 minutos, mesmo cercado por quatro oponentes, Mahrez encontrou espaço para chutar a gol, fazer 2 a 2 e evitar um desastre maior para as Raposas.

Senegal é a primeira seleção vitoriosa na Copa Africana de Nações de 2017

Kara Mbodji (camisa 2) celebra o segundo gol de Senegal na vitória frente à Tunísia (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Também não demorou muito para a rede balançar no duelo entre tunisianos e senegaleses. Aos 10 minutos, Kouyaté sofreu carrinho criminoso de Abdennour, e o juiz apontou a marca da cal. O meia-atacante do Liverpool, Sadio Mané, cobrou com maestria e colocou os Leões de Teranga em vantagem.

Em escanteio cobrado por Keita, o zagueiro Kara Mbodji, do Anderlecht, subiu mais que a defesa adversária e deu números finais à peleja, ainda nos 30 minutos do primeiro tempo.

Sem qualquer outra alternativa, as Águias de Cartago se lançaram ao ataque na etapa complementar. No entanto, não conseguiram diminuir o prejuízo.

Depois de três empates, a edição 2017 da Copa Africana de Nações finalmente conhece um vencedor.

Anote na sua agenda: amanhã começa o Grupo C

Os integrantes do Grupo C estreiam na CAN 2017 nesta segunda-feira (16). Às 14h (horário de Brasília), a atual campeã Costa do Marfim duelará com o Togo. Mais tarde, às 17h (também no horário de Brasília), será a vez de República Democrática do Congo e Marrocos medirem forças.

Ambos os compromissos terão como palco o Stade d'Oyem, na cidade homônima.