Costa do Marfim estreia na CAN 2017 com empate; RD Congo bate Marrocos

Atual campeã da Copa Africana, a Costa do Marfim tropeçou no Togo (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

A tradição dos empates na Copa Africana de Nações continua. A atual campeã Costa do Marfim e o Togo protagonizaram o primeiro empate sem gols da atual edição. Melhor para a República Democrática do Congo, que venceu o Marrocos pela contagem mínima e assumiu a liderança do Grupo C.

Os congoleses terminaram a partida com dois jogadores a menos - um se lesionou depois de feitas as três substituições permitidas e outro foi expulso após acumular dois cartões amarelos -, mas se agigantaram diante da pressão marroquina e conquistaram os três pontos.

Os dois jogos foram realizados no Stade d'Oyem, em Oyem.

Costa do Marfim e Togo não saem do zero

Costa do Marfim e Togo protagonizaram o primeiro empate sem gols da CAN 2017 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

O encontro entre marfinenses e togoleses foi abaixo das expectativas. A campeã africana de 2015 teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para quebrar o ferrolho adversário. O Togo, por sua vez, valia-se dos contra-ataques.

Adebayor deu muito trabalho à defesa dos Elefantes. No final do primeiro tempo, o atacante denunciou um toque de bola com a mão dentro da área e pediu pênalti. O árbitro, contudo, mandou o jogo seguir.

Na segunda etapa, a Costa do Marfim levou mais perigo à meta togolesa devido ao esgotamento físico dos oponentes. O goleiro Kossi Agassa, que defende o Stade de Reims, da segunda divisão francesa, correspondeu quando foi exigido e impediu a derrota das Águias.

Outro lance polêmio veio à tona a 10 minutos do apito final. Os jogadores da Costa do Marfim alegaram que o atacante Bony havia sido derrubado dentro da área.e cobraram do juiz uma penalidade máxima. No entanto, prevaleceu a decisão do juiz, que marcou falta fora da área.

Ninguém balançou as redes, e a CAN 2017 registrou seu primeiro 0 a 0.

República Democrática do Congo supera Marrocos em jogo dramático

Junior Kabananga (camisa 6) anotou o gol que deu a vitória à RD Congo frente ao Marrocos (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

O primeiro tempo de RD Congo x Marrocos foi, claramente, um duelo de ataque contra defesa. Os marroquinos tiveram mais posse de bola, mais escanteios ao seu favor e mais chutes a gol.

O meia Mbark Boussoufa, do Marrocos, construiu a chance mais clara de gol dos primeiros 45 minutos. O jogador do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, acertou a trave no momento em que o relógio ainda marcava três minutos de jogo.

Apesar do domínio inicial dos Leões do Atlas, foram os Leopardos quem balançaram as redes. Aos 10 minutos da etapa complementar, o goleiro Munir se enrolou após chute de Mubele e o atacante do FC Astana, Junior Kabananga, aproveitou o rebote para inaugurar o marcador.

A República Democrática do Congo ficou com um jogador a menos aos 36 minutos, quando o defensor Joyce Lomalisa, que atua no Vita Club, time de seu país, e havia entrado em campo há apenas 16 minutos, acumulou dois cartões amarelos e acabou expulso. A vantagem numérica animou o Marrocos, que comandou o embate nos instantes finais.

O panorama ficou mais desfavorável aos congoleses depois que o capitão Gabriel Zakuani, que joga no Northampton Town, da terceira divisão inglesa, deixou o campo lesionado. Como a seleção já fizera as três substituições permitidas, teve de terminar o jogo com nove homens. Os marroquinos lutaram contra o relógio e pressionaram o desfalcado adversário, mas não conseguiram chegar ao empate - nem mesmo com seis minutos de acréscimo. Vitória gigante dos Leopardos.

Seleções do Grupo D entram em campo amanhã

O encerramento da primeira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações de 2017 acontecerá nesta terça-feira (17). Às 14h (horário de Brasília), a atual vice-campeã, Gana, enfrentará a seleção de Uganda, que participará de um jogo oficial pela primeira vez após o trágico naufrágio que dizimou torcedores e jogadores do time amador da aldeia de Kaweibanda, no final do ano passado.

Mais tarde, às 17h (horário de Brasília), o Mali terá a difícil missão de parar o maior campeão do continente, o Egito.

Ambos os compromissos terão como palco o Stade de Port-Gentil, em Port-Gentil.