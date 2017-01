LA Galaxy anuncia contratação do meia Jermaine Jones

Foto: Divulgação/LA Galaxy

Nesta quinta-feira (19), o Los Angeles Galaxy anunciou oficialmente seu novo reforço para a próxima temporada da MLS (Major League Soccer). O meio-campista Jermaine Jones, de 35 anos, chega junto ao Colorado Rapids para dar mais experiência ao elenco dos the G's.

Após o anúncio da chegada de Jones, o treinador do LA Galaxy, Curt Onalfo, aprovou a chegada do experiente jogador e comentou que o estadunidense será um excelente reforço para o meio-campo do clube.

"Jermaine é um vencedor que tem experiência na MLS e joga contra a competição mais alta do mundo", disse. "Ele tem um motor implacável no campo e estamos confiantes de que ele vai reforçar o nosso meio-campo. Esperamos que ele se junte ao Galaxy enquanto nos preparamos para a próxima temporada", concluiu.

A temporada da MLS começará no dia 3 de março, com o jogo entre Portland Timbers e Minnesota United. O Los Angeles Galaxy estreará no dia seguinte, diante do FC Dallas, em casa. Vale relembrar que a MLS possui 22 equipes divididas em dois grupos, oeste e leste, estando o the G's na chave oeste.

Nesta temporada, o LA Galaxy vem apostando nos jovens jogadores, já que no atual elenco há apenas quatro atletas com mais de 30 anos: o goleiro Dan Kennedy, de 34, o lateral Ashley Cole, 36, o zagueiro Jelle Van Damme, 33, e Jones, de 35.

Apesar de ter nascido na Alemanha, Jermaine Jones preferiu defender as cores dos Estados Unidos. Jogou sua carreira inteira no futebol europeu, sendo revelado pelo Eintracht Frankfurt. O meio-campista ainda tem passagens por Bayer Leverkusen, Schalke 04, Blackburn Rovers e Besiktas.

Jones chegou ao futebol estadunidense em 2014 para defender o New England Revolution, de Massachusetts. Ano passado jogou a temporada pelo Colorado Rapids, onde marcou três gols em 13 jogos.