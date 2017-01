Senegal é a primeira seleção classificada às quartas da CAN 2017; Argélia se complica

Sadio Mané (à direita) celebra com Keita Baldé o primeiro gol do Senegal frente ao Zimbábue (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Uma das sensações da última Copa do Mundo, a Argélia vem deixando a desejar na Copa Africana de Nações de 2017. Depois de um empate suado com o Zimbábue na estreia, as Raposas foram derrotadas pela rival Tunísia por 2 a 1, no Stade de Franceville, e agora estão em situação delicada. No outro jogo do Grupo B, também em Franceville, o Senegal carimbou o passaporte para o mata-mata ao bater o Zimbábue por 2 a 0.

Além de classificados, os Leões de Teranga também já têm a liderança do grupo assegurada. Eles somam seis pontos e só podem ser alcançados pelas Águias de Cartago, que foram a três pontos com a vitória frente às Raposas do Deserto. Contudo, os senegaleses levam vantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direto, pois derrotaram os tunisianos por 2 a 0 na primeira rodada.

O adversário dos leoninos na última jornada será justamente a desesperada Argélia, que soma apenas um ponto e divide a lanterna da chave com o Zimbábue. Os argelinos precisam vencer seu compromisso e torcerão para os Amarelos superarem as Águias, desde que não os ultrapassem no saldo de gols. Senegal x Argélia será jogado no Stade de Franceville, enquanto Zimbábue x Tunísia será no Stade de l'Amitié, na capital do Gabão, Libreville. Ambos os embates estão marcados para as 17h, horário de Brasília.

Tunísia se recupera e afunda a rival Argélia

Águias de Cartago assumiram a vice-liderança do Grupo B da CAN 2017 (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Argelinos e tunisianos protagonizaram um primeiro tempo bastante movimentado. Bentaleb, Guedioura, Mahrez e Slimani foram os jogadores mais participativos das Raposas do Deserto em termos de construção de jogadas e de chances de gol. Do lado das Águias de Cartago, Ben Amor, Sassi, Khazri e Akaïchi se destacaram nesse sentido. A Argélia teve ligeiro domínio.

Mas quem saiu na frente no clássico do norte da África foi a Tunísia. Aos cinco minutos da etapa final, Sassi encontrou Msakni na área. Este mandou a bola à pequena área. Ao tentar interceptar o passe, o lateral-direito do clube espanhol Real Bétis, Aissa Mendi, acabou marcando contra o próprio patrimônio.

Com 20 minutos no relógio, o lateral-esquerdo Ghoulam cometeu penalidade máxima. O meia Naïm Sliti, que também joga no futebol francês - mais precisamente, no Lille -, chamou a responsabilidade e, na clássica cobrança "goleiro para um lado e bola para o outro", fez 2 a 0 para as Águias.

Uma das seleções cotadas à briga pelo título na Copa Africana de Nações, a Argélia corre risco de eliminação precoce (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

As Raposas partiram desesperadamente para o ataque e chegaram ao gol de honra com o atacante do Anderlecht, Sofiane Hanni, aos 46 minutos. Reação tardia.

Assim como na fase de grupos da CAN 2013, a Tunísia bateu a arquirrival Argélia. Mas os tunisianos esperam que o final seja diferente dessa vez. Naquela ocasião, ambos os escretes caíram na fase de grupos.

Senegal vence Zimbábue e está na próxima fase

Senegal assegurou presença nas quartas de final da CAN 2017 ao derrotar o Zimbábue por 2 a 0 (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Os Leões de Teranga começaram avassaladores. Abiram o placar com o atacante do Liverpool, Sadio Mané, logo aos nove minutos de partida. Não demorou muito e, aos 14 minutos, o meia do Saint-Étienne, Henri Saivet, ampliou a vantagem senegalesa com um belo gol de falta.

Os zimbabueanos tentaram mudar a história do jogo. O trunfo dos Amarelos eram as jogadas puxadas pelo meia Khama Billiat, um dos destaques do atual campeão da CAF Champions League, o clube sul-africano Mamelodi Sundowns.

Quem se destacou na segunda etapa foi o goleiro do Zimbábue, Tatenda Mkuruva. O arqueiro, que joga no Dynamos FC, time do seu país, impediu um placar mais dilatado. Kouyaté, Mame Diouf, Keita Baldé e Mané infernizaram a defesa adversária. Do outro lado, Mushekwi, Katsandé e Billiat construíram contra-ataques perigosos, mas que não resultaram em gol.

Seleção de Senegal é treinada pelo ex-jogador Aliou Cissé, que defendeu o país na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

Após o apito final, ficaram consolidadas a classificação ao mata-mata e a liderança do Grupo B para o Senegal. O escrete treinado pelo ex-jogador Aliou Cissé é, até agora, o único com 100% de aproveitamento na CAN 2017. O atual técnico, inclusive, defendeu o país na emblemática campanha na Copa do Mundo de 2002 - àquela ocasião, os Leões chegaram às quartas de final.

Mais um classificado às quartas de final pode sair amanhã

Nesta sexta-feira (20), às 14h (horário de Brasília), a República Democrática do Congo defenderá a liderança do Grupo C da CAN 2017 contra a atual campeã do certame, a Costa do Marfim. Os congoleses vêm de vitória sobre o Marrocos pelo placar mínimo e precisam de um novo triunfo para irem ao mata-mata com uma rodada de antecedência. Já os Elefantes apenas empataram em 0 a 0 com Togo na primeira rodada e necessitam de uma vitória para não correrem riscos de eliminação precoce.

Três horas mais tarde, marroquinos e togoleses buscarão a primeira vitória na competição.

Os dois jogos serão disputados no Stade d'Oyem, em Oyem.