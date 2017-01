CAN 2017: RD Congo e Costa do Marfim empatam; Marrocos supera Togo

República Democrática do Congo e Costa do Marfim empataram em jogo de quatro gols (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

A definição dos classificados do Grupo C da Copa Africana de Nações de 2017 às quartas de final do certame ficará para a última rodada. Nesta sexta-feira (20), a segunda jornada do grupo rendeu muitos gols. Atual campeã, a Costa do Marfim empatou em 2 a 2 com a República Democrática do Congo e segue sem vencer na competição - na primeira rodada, empatou sem gols com o Togo. No outro jogo da chave, o Marrocos se recuperou do revés de 1 a 0 para os congoleses na estreia e venceu o Togo por 3 a 1. Ambos os embates foram jogados no Stade d'Oyem, em Oyem.

Com esses resultados, a RD Congo vai a quatro pontos e se mantém na liderança do Grupo C. Os marroquinos agora são os vice-líderes, com três pontos. Os marfinenses somam dois pontos e estão em terceiro lugar. Com apenas um ponto, os togoleses aparecem na lanterna.

Dupla francesa: o técnico do Togo, Claude Le Roy (à direita), parabeniza o técnico do Marrocos, Hervé Renard, pela vitória. Renard foi campeão da Copa Africana de Nações pela Zâmbia, em 2012, e pela Costa do Marfim, em 2015 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

A última rodada promete fortes emoções. Em Oyem, Costa do Marfim e Marrocos farão confronto direto por uma vaga na próxima fase. Só a vitória interessa aos Elefantes. Um empate basta para os Leões do Atlas se classificarem.

Em situação mais confortável, os Leopardos só precisam de um empate com os Falcões no Stade de Port-Gentil para passarem de fase - nessa situação, a perda da liderança para o vencedor do duelo entre marfinenses e marroquinos seria a pior combinação possível. Se vencerem, asseguram a primeira colocação. A matemática para os togoleses avançarem é mais complicada: o time de Adebayor e cia. tem que ganhar da República Democrática do Congo e torcer para haver um vencedor na partida entre Marrocos e Costa do Marfim.

Caso o Togo vença a RD Congo e Marrocos x Costa do Marfim termine empatado, o grupo ficaria embolado. Nesse panorama, os marfinenses somariam três pontos e estariam eliminados. Já os outros integrantes do grupo ficariam empatados com quatro pontos cada. Como no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto, os togoleses superariam os congoleses, os quais levariam vantagem sobre os marroquinos, que, por sua vez, venceram o próprio Togo nesta segunda rodada, o saldo de gols definiria a classificação final.

A rodada derradeira do Grupo C da CAN 2017 está marcada para as 17h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (24).

RD Congo e Costa do Marfim fazem jogo movimentado e ficam no empate

República Democrática do Congo e Costa do Marfim ficaram no 2 a 2 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

A República Democrática do Congo abriu o placar logo aos 10 minutos, em uma pulsante jogada de ataque. Em lateral cobrado à área, a bola ficou com o atacante do clube cazaque FC Astana, Junior Kabananga, autor do gol da vitória contra o Marrocos na primeira rodada. Ele ajeitou para o meia Neeskens Kebano, que joga no Fulham, da segunda divisão inglesa, mandar uma traulitada e estufar as redes.

A Costa do Marfim reagiu aos 26 minutos, em um gol 100% Premier League. O meia do Bournemouth, Max Gradel, cobrou escanteio e viu o atacante do Stoke City, Wilfried Bony, subir mais que a defesa adversária e cabecear para o fundo do barbante.

Enganou-se quem pensava que a igualdade em 1 a 1 abateria os congoleses. Dois minutos depois do tento marfinense, os Leopardos retomaram a vantagem em mais uma jogada de bola aérea. O atacante do Al-Ahli Doha, do Catar, Ndombe Mubele, cruzou pela direita e Kabananga, livre de marcação na pequena área, só teve o trabalho de cabecear para o gol.

Dois gols e uma assistência: até agora, o atacante Junior Kabananga participou de todos os gols da RD Congo na CAN 2017 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

A reta final da primeira etapa foi de completo domínio dos Elefantes. Gradel deu muito trabalho à defesa dos Leopardos.

Os marfinenses foram premiados pela insistência aos 22 minutos do segundo tempo, em bela jogada individual do meia Serey Dié. O jogador do Basel, da Suíça, deixou o marcador na saudade e arriscou de fora da área. O desvio de leve no defensor congolês foi fatal para o goleiro Ley Matampi.

A entrada de Salomon Kalou no lugar de Max Gradel deu novo gás ao setor ofensivo da Costa do Marfim. O mesmo Kalou balançou as redes nos acréscimos, aos 47. Contudo, a arbitragem flagrou o atacante do clube alemão Hertha Berlin em posição irregular. E o placar final foi 2 a 2.

Marrocos conquista sua primeira vitória na Copa Africana e deixa a lanterna nas mãos do Togo

Marrocos venceu o Togo por 3 a 1 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

O duelo entre marroquinos e togoleses foi igualmente movimentado. Cinco minutos após o apito inicial, os Falcões saíram na frente. Em um rápido contra-ataque, o meia do Fulham, Floyd Ayité, deu passe primoroso para o também meio-campista Mathieu Dossevi, que joga no time belga Standard Liège, tocar na saída do goleiro Munir.

Não demorou muito para os Leões do Atlas chegarem ao empate. O meia do clube espanhol Deportivo La Coruña, Fayçal Fajr, cobrou escanteio aos 14 minutos e o atacante Aziz Bouhaddouz, jogador do St. Pauli, da segunda divisão alemã, subiu para deixar tudo igual.

A virada marroquina veio sete minutos mais tarde. Fajr cobrou falta em direção à área e o defensor Romain Saïss, que pertence ao Wolverhampton, da segunda divisão inglesa, desviou de cabeça. O goleiro Agassa nada pôde fazer.

O Togo correu atrás do prejuízo e quase empatou com o atacante Emmanuel Adebayor aos 24 minutos. O jogador, que está sem clube, obrigou Munir a fazer grande defesa. Essa chance, no entanto, foi uma miragem no meio do deserto para os Falcões, pois o Marrocos dominou as ações do jogo a todo o instante. Boussoufa quase ampliou a vantagem leonina na reta final da primeira etapa.

Quem fechou a conta e passou a régua foi o atacante do Málaga, Youssef En Nesyri. Aos 27 minutos do segundo tempo, ele arriscou de fora da área e contou com um leve desvio do marcador para vencer o goleiro Agassa e fazer 3 a 1.

Marrocos empurrou o Togo para a lanterna do Grupo C da Copa Africana de Nações de 2017 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Os togoleses tentaram responder à altura com Ayité, mas o meia mandou por cima da meta. A contagem final de 3 a 1 representou o primeiro triunfo marroquino na CAN 2017 e jogou o Togo para a última colocação do Grupo C.

Gana pode garantir classificação antecipada amanhã

Neste sábado (21), o Stade de Port-Gentil receberá a segunda rodada do Grupo D. Às 14h (horário de Brasília), a atual vice-campeã da CAN, Gana, terá a chance de se classificar à fase de mata-mata de forma antecipada. Para isso, basta vencer o Mali. Na primeira rodada, os ganeses venceram Uganda por 1 a 0, enquanto os malinenses não saíram do 0 a 0 com o Egito.

Três horas depois, o maior campeão do continente, o Egito, buscará sua primeira vitória na Copa da África de 2017. A oponente será a seleção de Uganda, que está de volta à maior competição do futebol africano depois de longos 39 anos.