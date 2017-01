Com risco de perder a liderança da Liga, Real Madrid enfrenta Málaga

Do recorde Espanhol à liderança ameaçada: este é o momento do Real Madrid, que recebe o Málaga no início da tarde deste sábado (21) no Santiago Bernabéu, em confronto válido pela 19ª rodada da Liga. As duas partidas da temporada passada entre as equipes terminaram empatadas. Com apenas um ponto na frente do vice-líder Sevilla, e dois à frente do Barcelona, o Real corre pela primeira vez o risco de perder a ponta da competição neste final de semana.

Há uma semana atrás o momento era de plena euforia para os comandados de Zinedine Zidane. Com um histórico de 40 partidas de invencibilidade, a equipe era praticamente imbatível dentro das quatro linhas. Contudo, duas partidas se passaram desde então: primeiro, o Real perdeu para o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán, a primeira derrota da temporada deixou o conjunto rojiblanco a apenas um ponto da equipe madridista na disputa pela liderança.

No último meio de semana, outro revés. Desta vez pela Copa do Rei diante do Celta de Vigo em pleno Bernabéu, deixando a classificação às semifinais extremamente complicada para a partida de volta no Balaídos. Lesionado, Carvajal será uma das baixas; Marcelo e Casemiro serão poupados.

Distante da zona de rebaixamento e das posições que dão vaga as próximas competições europeias, o Málaga segue sem muita ambição para a segunda parte da temporada. A equipe que não vence há seis partidas já havia sido precocemente eliminada da Copa do Rei pelo modesto Córdoba. Nesta semana, o conjunto boquerone anunciou o retorno do zagueiro argentino Demichelis até o fim desta jornada. Vale ressaltar também que o Málaga nunca venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu. São quase 40 partidas já disputadas entre as equipes na capital espanhola.

Zidane defende Ronaldo após críticas: "Eu também jogava mal as vezes"

Nas suas duas primeiras partidas como treinador diante do Málaga, Zinedine Zidane empatou. Para não se complicar na competição, o placar não pode se repetir neste sábado, e o comandante francês falou sobre o adversário: "Vi ao vivo a partida contra o Barcelona e muitas outras partidas do Málaga em vídeo. Os resultados para eles não tem sido positivos, mas isso não significa nada. Eles foram uma equipe organizada, que sabem jogar, mas temos que nos preocupar conosco mesmo", declarou o francês em coletiva de imprensa.

Após a segunda derrota consecutiva, ele também comentou se haveria uma certa pressão pela vitória neste sábado: "O bom é ter partidas logo em sequência para se recuperar, após as duas derrotas. Não vamos mudar nosso pensamento, nossa ideia de jogo. Não existe mais isso que não se pode falhar. Vamos deixar as derrotas para trás, com convicção. A pressão é normal, acostumei com ela a partir do momento que assinei com este clube. Sempre terei ela, até o momento em que estiver aqui. Isso me faz crescer a cada dia", ressaltou.

Criticado pelo desempenho ruim na derrota para o Málaga, Zidane defendeu Cristiano Ronaldo: "Cristiano sempre sofrerá com as críticas. Quando não faz gols, quando joga em uma posição diferente. Está acostumado com isso. Está concentrado como todos na próxima partida. Ele sempre será o jogador que faz a diferença para nós. As vezes vai jogar mal, acontecia comigo também as vezes", completou.

'Atacar e ter sorte': a receita de Romero para vencer o Real

A tarefa de conseguir a primeira vitória da história do Málaga no Santiago Bernabéu certamente é algo extremamente difícil. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o comandante boquerone Marcelo Romero tentou explicar qual será o 'tutorial' a ser seguido por seus jogadores para que este feito seja conquistado amanhã.

"Eles chegam de duas derrotas consecutivas, por isso estarão de certa maneira machucados. Sabemos que este cenário irá aumentar nossa dificuldade. Trabalhamos forte para descobrir as falhas deles, mas também nas nossas qualidades. Acredito que nossa oportunidade de conquistar algo memorável é aproveitar as chances que aparecerem em nossa frente", revelou o treinador.

"Temos trabalhado bastante olhando os espaços que os laterais deixam quando sobem ao ataque. Ali é onde devemos atacar. Afinal, sabemos que inicialmente teremos que nos defender. Só se ganha do Real atacando e tendo sorte. Além disso, temos que trabalhar bem a ansiedade que pode acontecer se encontrarem um gol rápido", acrescentou.

O técnico uruguaio também falou da chegada de Demichelis ao plantel boquerone: "Martín pode dar a experiência que falta a esta equipe. Vai ajudar muito os garotos nesta etapa complicada da temporada. Faltava alguém mesmo que desse certa tranquilidade a equipe. Está muito bem fisicamente. Mas temos que ter cuidado com suas limitações nos treinamentos para evitar ao máximo as lesões", concluiu.