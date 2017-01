Milan e Napoli fazem clássico na luta pela Champions League

Neste sábado (21), às 17h45 (de Brasília), Milan e Napoli vão a campo no estádio San Siro, em Milão, por mais um clássico dentre os jogos que abrem a 21ª rodada da Serie A. O Napoli é o terceiro colocado, com 41 pontos, enquanto o Milan é o quinto, com 37 pontos, ainda que tendo um jogo a menos em relação à maioria das equipes do campeonato a cumprir.

A partida, que já seria importante para as duas equipes por ser uma rivalidade dentre dois dos maiores clubes do Belpaese, tem maior importância também em relação à tabela.

O clássico já teve 136 jogos, com 54 vitórias do Milan, 35 triunfos do Napoli e 44 empates. No San Siro, o retrospecto a favor dos rossoneri aumenta: são 32 vitórias, 23 empates e apenas 13 derrotas. Sendo que nos últimos 30 anos, somente em duas oportunidades o Napoli venceu o Milan no San Siro, em 2013 e 2015.

No último confronto entre os dois, no primeiro turno, deu Napoli, vitória por 4 a 2 no San Paolo. Na última rodada, o Napoli venceu o Pescara com facilidade dentro de casa por 3 a 1, enquanto o Milan conseguiu um bom empate por 2 a 2, após estar perdendo fora de casa para o Torino.

Milan tem desfalques importantes para a partida

Os rossoneri terão desfalques para a partida: como se não bastassem os suspensos Locatelli e Romagnoli, o Milan recebeu a notícia de que o lateral De Sciglio também estará fora da partida, que não conseguiu se recuperar de lesão a tempo do clássico.

Além desses casos, Montella também terá de resolver preferências no time titular. As dúvidas estão na lateral esquerda, com vantagem para Antonelli em relação a Calabria, e outra no meio-campo, sobre quem vai formar a dupla com Kucka e o ex napolitano Sosa: Pasalic ou Bertolacci.

Em entrevista à Milan TV, o técnico Vincenzo Montella elogiou o adversário, dizendo que "foi construído para jogar a Champions League, têm duplas opções para cada uma das suas posições, então eu não acho que vai ser um problema as suas ausências".

O treinador rossonero também falou sobre a partida: "Ambas as equipas vão querer ganhar, não se pode prever que tipo de jogo vai ser", afirmou. "É um jogo do mais alto nível, eles estão no melhor momento da temporada. Eles são uma equipe difícil, eles estão acostumados a certos jogos, para nós vai ser bom confrontá-los", completou.

Napoli vai sob dúvidas para o clássico

Os napolitanos também tiveram problemas durante a semana: como se não bastasse o fato de Koulibaly e Ghoulam estarem servindo suas seleções na Copa Africana de Nações, durante a semana três dos zagueiros viraram dúvidas para a partida. Chiriches, machucado, está descartado; Albiol esteve gripado durante a semana; e Tonelli, que não está na totalidade das suas condições físicas. Mesmo assim, os três foram relacionados para a partida, e devem fazer testes antes do jogo.

Por precaução, o técnico Maurizio Sarri relacionou Lasicki, apenas o sexto zagueiro do elenco. Em meio a isso tudo, o departamento médico do Napoli não tem nenhum outro jogador além de Chiriches, enquanto a lista de pendurados é maior, mas dentre os relacionados, apenas Hysaj está entre os pendurados (o outro é Koulibaly). Entre os que devem começar jogando, uma pequena vantagem para Zielinski em relação a Allan. Diawara pode ser outro a ganhar vantagem, este no lugar do ítalo-brasileiro Jorginho.

Sarri falou sobre a partida e a situação dos dois clubes em entrevista coletiva. "Pode-se dizer por onde estamos, é um teste importante para ambos, eles deram passos importantes graças a seu treinador, reorganizaram o ambiente e não era fácil, então todos os componentes se fizeram positivos. Para nós, será difícil, é uma liga estranha, para ficar no topo você não pode ir mal contra as equipes médias e pequenas e para outras coisas, você tem que ganhar os confrontos diretos. Cinco ou seis equipes têm média de pontos impressionantes", disse.

Sobre a situação defensiva, Sarri comentou: "Aconteceu durante toda a semana, nós preparamos a partida com os defensores da Primavera. É um problema sério. Albiol teve febre ligeira, esperamos recuperá-lo, Tonelli tem treinado com o grupo apesar de ainda um pouco de dor. Maksimovic já estava muito bem desde ontem, veremos amanhã", completou o técnico napolitano.