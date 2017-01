CAN 2017: Tunísia se junta ao Senegal entre os classificados do Grupo B; Argélia é eliminada

O meia Youssef Msakni (camisa 7) anotou o segundo gol da Tunísia na vitória de 4 a 2 sobre o Zimbábue (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Mais uma surpresa negativa na Copa Africana de Nações de 2017. Depois da seleção da casa, o Gabão, cair logo na primeira fase, foi a vez de um dos escretes cotados ao título continental, a Argélia, experimentar o gosto amargo da eliminação precoce. As Raposas do Deserto ficaram apenas no empate em 2 a 2 com o já classificado Senegal, em Franceville, e deram adeus à competição. Em Libreville, no outro jogo da última rodada do Grupo B, a Tunísia venceu o Zimbábue pelo expressivo placar de 4 a 2 e passou de fase.

A classificação final mostra os senegaleses na liderança, com sete pontos, e os tunisianos na segunda colocação, com seis pontos. Argelinos e zimbabueanos encerraram a competição com apenas dois pontos e um ponto, respectivamente.

Até agora, dois jogos das quartas de final da CAN 2017 já estão definidos: Burkina Faso x Tunísia e Senegal x Camarões. O duelo entre os "Garanhões" e as Águias de Cartago será disputado no Stade de l'Amitié, em Libreville, às 14h, horário de Brasília. Já o embate entre os Leões de Teranga e os Leões Indomáveis terá como palco o Stade de Franceville, em Franceville, às 17h, horário de Brasília. Ambas as partidas estão marcados para o próximo sábado (28).

Slimani balança as redes duas vezes, mas Argélia apenas empata com o Senegal e está fora da Copa Africana

Slimani levou a melhor em seu duelo particular com o goleiro Khadim. Contudo, a Argélia ficou pelo caminho na CAN 2017, enquanto o Senegal segue em frente (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

A matemática para a Argélia se classificar não era das mais simples. A seleção comandada pelo ex-jogador belga Georges Leekens tinha que vencer o Senegal no Stade de Franceville e torcer para uma vitória do Zimbábue sobre a Tunísia no Stade de l'Amitié, desde que os zimbabueanos terminassem a primeira fase com saldo de gols inferior ao dos argelinos. Pensando nisso, o time do norte da África tomou a iniciativa e partiu para cima.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 10 minutos. Os senegaleses se descuidaram enquanto tocavam a bola em seu campo de defesa. Hanni saiu pela esquerda e cruzou para o atacante Islam Slimani, do atual campeão ingles, o Leicester, completar para o fundo das redes na pequena área.

A desvantagem no marcador, no entanto, não desanimou os Leões de Teranga, que tomaram o controle do jogo. A premiação veio aos 44 minutos. Em uma jogada coletiva em sua essência, que começou com o goleiro Khadim, passou pelo defensor N'Doye e chegou até o atacante Ismaila, o meia Papa Kouly Diop, que joga no Espanyol, aproveitou o rebote da zaga e marcou um belo gol de primeira, de fora da área. A bola entrou no canto direito do goleiro Asselah.

Senegal e Argélia fizeram jogo movimentado em Franceville, no Gabão (Foto: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

O maior volume de jogo dos senegaleses continuou no segundo tempo. Contudo, as Raposas retomaram a dianteira. Quando o relógio marcava seis minutos, o meia Mahrez recebeu lançamento primoroso do campo de defesa, entrou na grande área e cruzou para Slimani. Livre de marcação, o atacante tocou por cima de Khadim, anotou um belo gol e deixou sua marca no embate pela segunda vez.

Não demorou muito para os Leões deixarem tudo igual novamente. Logo na saída de bola, a defesa argelina afastou uma possível finalização de Ismaila e o atacante do Fenerbahçe, Moussa Sow, aproveitou a sobra, na entrada da área, para fazer 2 a 2.

A Argélia correu em busca do terceiro gol. Mas, àquela altura, já não conseguia mais vencer a defesa senegalesa. E acabou dando adeus à CAN 2017. Já o Senegal de Aliou Cissé terá Camarões pela frente.

Tunísia vence Zimbábue sem dificuldades e está classificada

Águias de Cartago balançaram as redes quatro vezes ainda no primeiro tempo (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Dependendo apenas de si para se classificar, a Tunísia abriu o placar na capital gabonesa logo cedo, aos nove minutos. Khazri cobrou escanteio, a defesa do Zimbábue afastou e o meia do clube francês Lille, Naïm Sliti, pegou a sobra e mandou um chute potente da entrada da área. A bola desviou em um defensor zimbabueano e enganou o goleiro Mkuruva.

A vantagem tunisiana foi ampliada aos 22 minutos. O meia Youssef Msakni, que joga no Lekhwiya, do Catar, tabelou com Sliti e chutou entre as pernas de Mkuruva. Aos 36, o meia Nagguez deu passe primoroso para o atacante do clube tunisiano Spérance de Tunis, Taha Yassine Khenissi, fazer 3 a 0.

Os Amarelos diminuíram a vantagem dos oponentes aos 42 minutos, em uma bela jogada individual do atacante Knowledge Musona, que joga no Oostende, da Bélgica. Ele deixou dois defensores na saudade e acertou o canto direito do goleiro Jeridi.

A resposta das Águias de Cartago foi rápida. Aos 45, Nhamoinesu cometeu pênalti. O meia do clube inglês Sunderland, Wahbi Khazri, chamou a responsabilidade e converteu. Em pleno primeiro tempo, o placar já mostrava 4 a 1 para a Tunísia.

Vitória sobre o Zimbábue em Libreville selou a classificação da Tunísia às quartas de final da CAN 2017 (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Com a classificação às quartas de final praticamente assegurada, o time treinado pelo ex-jogador polonês Henryk Kasperczak diminuiu o ritmo na segunda etapa. Melhor para os comandados de Callisto Pasuwa, que balançaram as redes pela segunda vez com o atacante Tendal Ndoro. O jogador do Orlando Pirates, da África do Sul, recebeu passe açucarado de Musona, tocou na saída de Jeridi e deu números finais à partida.

Foi a despedida do Zimbábue, que segue sem nunca ter disputado um mata-mata de Copa Africana - a seleção também caiu na primeira fase nas suas outras participações, em 2004 e 2006. Agora a Tunísia aguarda Burkina Faso.

Classificados do Grupo C serão definidos amanhã

Marcada para as 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (24), a última rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações de 2017 promete fortes emoções.

A atual campeã Costa do Marfim, que tem dois pontos e está na terceira colocação, decidirá o seu destino contra o vice-líder Marrocos, que soma três pontos. Um empate coloca os Leões do Atlas nas quartas de final. Só uma vitória interessa aos Elefantes. A partida será jogada no Stade d'Oyem, em Oyem.

Os marroquinos são treinados pelo francês Hervé Renard, que conquistou a CAN com a Zâmbia, em 2012, e com a própria Costa do Marfim, em 2015. Hoje os marfinenses são comandados por Michel Dussuyer, também francês.

No Stade de Port-Gentil, em Port-Gentil, a líder República Democrática do Congo medirá forças com o lanterna Togo. Os Leopardos somam quatro pontos e só precisam de um empate para carimbar o passaporte às quartas. Já os Gaviões somam apenas um ponto. A matemática para a classificação é vencer o seu compromisso e torcer para haver um vencedor no outro jogo do grupo.

Caso o Togo vença a RD Congo e Marrocos x Costa do Marfim termine empatado, o grupo ficará embolado. Nesse panorama, os marfinenses somariam três pontos e estariam eliminados. Já os outros integrantes ficariam empatados com quatro pontos cada. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Os togoleses superariam os congoleses, os quais levariam vantagem sobre os marroquinos, que, por sua vez, venceram o Togo na segunda rodada. Com isso, a classificação final seria definida através do saldo de gols de cada seleção.

A RD Congo é a única seleção do Grupo C que é treinada por um técnico local, Florent Ibengé. Os togoleses, assim como os marfinenses e os marroquinos, também são treinados por um francês, Claude Le Roy, que já treinou a própria RD Congo e o maior rival dos Leopardos, o Congo.