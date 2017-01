Atual vice, Del Valle vence Deportivo Municipal fora na estreia da Libertadores

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pela 1ª fase da Copa Libertadores da América, disputada no Estadio Nacional de Lima, no Peru

Quem disse que haveria moleza para o atual vice-campeão da Copa Libertadores da América? O Independiente del Valle não foi páreo para o Atletico Nacional de Medellín na final de 2016 e precisou começar o torneio em 2017 desde a primeira fase. Nesta segunda-feira (23), no primeiro dia de disputas, os equatorianos foram ao Peru enfrentar o Deportivo Municipal no Estadio Nacional de Lima. Os rayados del Valle saíram com a vitória por 1 a 0 e agora jogam pelo empate na volta para avançar.

A partida decisiva dessa primeira fase será na sexta-feira (27), às 22h15 (horário de Brasília). Quem passar do confronto enfrentará o Olimpia na segunda fase dos mata-matas. Para chegar aos grupos, as equipes ainda precisarão passar por Botafogo ou Colo-Colo na terceira fase. O Del Valle trilhou esse caminho em 2016 e espera repetir a dose, agora de maneira menos surpreendente por já ser conhecido no torneio.

Del Valle joga para o gasto e vence estreia fora de casa

Aos 10 minutos de partida, o Del Valle começou a escrever sua história em nova Libertadores. Mera deu o passe pelo meio e Michael Estrada finalizou com firmeza para tirar do arqueiro dos peruanos e abrir o placar: 1 a 0. Foi o primeiro gol dele pelos equatorianos, já que estreou com a camisa do clube após defender Macará e El Nacional.

Aos 18', Guarderas cobrou falta direto para o gol e quase empatou, mas a bola saiu na rede pelo lado de fora, enganando a alguns torcedores no Estadio Nacional de Lima. O público pouco preencheu as cinzentas acomodações da casa da seleção peruana.

A melhor chance no primeiro tempo era para ampliar. Após rebote do goleiro em finalização de fora, novamente Michael Estrada marcava presença na grande área, mas dessa vez pegou embaixo da bola e mandou sobre o travessão na chance de fazer seu segundo contra o gol aberto. Incrível oportunidade desperdiçada pelos equatorianos!

No segundo tempo, aos 5 minutos, houve reclamação de pênalti em favor do del Valle por toque no braço na grande área, mas o árbitro mandou seguir. Álvaro Medrano entrou no lugar de Sergio Moreno no Municipal. No del Valle, Janner Corozo veio para ocupar vaga de Felipe Mejía. O jogo, todavia, tinha poucas situações de gol, com um time mandante sedento, com vontade, mas pouco desenvolvimento de futebol. O del Valle, na dele, administrava o placar favorável no início da Libertadores. Apesar do esforço dos locais, o placar ficou mesmo em 1 a 0 aos rayados.

Deportivo Capiatá conquista pequena vantagem sobre Táchira

Em outro jogo de pré-Libertadores, o Deportivo Capiatá bateu o Deportivo Táchira por 1 a 0, em gol marcado por Hugo Lusardi, em jogo fraco tecnicamente. A equipe leva uma vantagem magra para o confronto na Venezuela. O time paraguaio possui apenas oito anos desde sua fundação e já ficou marcado por vencer o Boca Juniors dentro da Bombonera em 2014.

No momento, o Capiatá não perde há 14 jogos disputados, somando os amistosos realizados diante do Olimpia, equipe conterrânea que está na segunda fase de pré-Libertadores. O jogo da volta para Táchira e Capiatá será na sexta-feira (27), mesmo dia dos demais confrontos de volta da primeira fase. A decisão da vaga será às 22h45.