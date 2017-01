Atual campeã, Costa do Marfim é eliminada da CAN; RD Congo e Marrocos se classificam

O apito final revelou uma mistura de emoções: enquanto os marfinenses estavam decepcionados pela eliminação precoce na CAN 2017, os marroquinos festejavam a classificação às quartas de final do certame (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Dificilmente uma seleção sucumbe precocemente ao defender um título. Pode fazer uma campanha honrosa ou até mesmo erguer a taça novamente. Mas o futebol e sua imprevisibilidade podem nos reservar surpresas. Nesta terça-feira (24), a atual campeã africana, a Costa do Marfim, foi derrotada pelo Marrocos por 1 a 0, no Stade d'Oyem. e se despediu da Copa Africana de Nações de 2017 já na primeira fase. Os marroquinos se classificaram como segundo colocados do Grupo C, pois a República Democrática do Congo também cumpriu seu dever com louvor ao bater o Togo por 3 a 1, no Stade de Port-Gentil, e avançar ao mata-mata como líder da chave.

A classificação final do grupo mostra os Leopardos com sete pontos e os Leões do Atlas com seis. Os Elefantes aparecem distantes dos concorrentes, com apenas dois pontos. Os Gaviões somaram apenas um ponto.

Atmosfera da torcida em Port-Gentil, no Gabão, onde Togo e República Democrática do Congo se enfrentaram em partida válida pela última rodada do Grupo C da CAN 2017 (Foto: Justin Tallis/AFP/Getty Images)

Agora, RD Congo e Marrocos aguardam os seus adversários nas quartas de final. A definição será nesta quarta-feira (25), às 17h, horário de Brasília, quando acontece a última rodada do Grupo D. Em Port-Gentil, Egito e Gana disputarão a liderança da chave. Em Oyem, o Mali joga suas últimas fichas contra a já eliminada Uganda.

A seleção treinada por Florent Ibengé medirá forças com o vice-líder do Grupo D, vaga a qual será reservada para Gana, Egito ou Mali. O duelo será às 14h (horário de Brasília) do próximo domingo (29), no Stade d'Oyem.

Já o time comandado por Hervé Renard, campeão de duas das últimas três Copas Africanas (com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015, sendo o único técnico em toda a História a conquistar a CAN por seleções diferentes), terá como adversário o primeiro colocado do Grupo D, que será Gana ou Egito. O embate está marcado para as 17h (horário de Brasília) de domingo (29) e terá como palco o Stade de Port-Gentil.

Marrocos despacha a Costa do Marfim e volta ao mata-mata da Copa Africana após 13 anos

Leões do Atlas não chegavam às quartas de final da Copa Africana de Nações desde 2004 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

O duelo entre marroquinos e marfinenses começou bastante truncado. Enquanto os Elefantes miravam o ataque, pois só a vitória lhes interessava para a conquista de uma vaga nas quartas, os Leões do Atlas se preocupavam em não se expor defensivamente, tendo em vista que um empate já lhes era suficiente.

A primeira chance clara de gol saiu dos pés do meia Fayçal Fajr, aos 26 minutos. Conhecido pelas suas perigosas cobranças de falta, o jogador do clube espanhol Deportivo La Coruña justificou sua boa fama ao acertar a trave.

A Costa do Marfim esteve perto do 1 a 0 aos 38 minutos, momento em que Salomon Kalou obrigou o goleiro Munir Mohamedi a fazer boa defesa. A blitz continuou: aos 44, Aurier cruzou rumo à área e Kalou finalizou no poste.

O Marrocos levou perigo logo no primeiro minuto da etapa complementar. Para variar, na bola parada. Boussoufa cobrou falta, o goleiro Gbohouo não segurou e o capitão Benatia jogou o rebote por cima.

Conforme o tempo passava, o desespero dos Elefantes aumentava. E o escrete treinado por Hervé Renard usou tal panorama em seu benefício. A classificação foi carimbada aos 19 minutos com um lindo gol do atacante Rachid Alioui. O jogador do Nîmes, da segunda divisão francesa, acertou uma bomba de fora da área e não deu chances para Gbohouo: 1 a 0. Daqueles gols que valem o preço do ingresso.

O gol que selou a classificação do Marrocos às quartas de final e a eliminação da Costa do Marfim na CAN 2017 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Com o placar adverso, os comandados de Michel Dussuyer partiram para a pressão. Contudo, esbarraram na própria afobação e saíram da Copa Africana com uma dívida enorme com seus torcedores.

Além da Costa do Marfim, o anfitrião Gabão e a Argélia, que chegou às oitavas de final da última Copa do Mundo e deu muito trabalho à campeã Alemanha, também estavam cotados a chegar longe nesta CAN e decepcionaram o público.

Campeão africano em 1976, o Marrocos volta à fase de mata-mata da Copa Africana de Nações pela primeira vez desde 2004. Àquela ocasião, chegou à final e foi derrotado pela anfitriã Tunísia por 2 a 1.

RD Congo vence Togo e se classifica como líder do Grupo C

Congoleses não tiveram dificuldades contra o Togo e estão na próxima fase da Copa Africana de Nações de 2017 (Foto: Justin Tallis/AFP/Getty Images)

Mesmo que ambas as equipes visassem o ataque, só os congoleses criaram chances reais de gol na primeira etapa. Assustaram logo no início, com o atacante Junior Kabananga.

E foi justamente o jogador do FC Astana, do Cazaquistão, quem abriu o placar. Em uma jogada veloz, estilo de jogo típico dos Leopardos, Mbemba deu passe açucarado para Kabananga, que se antecipou ao zagueiro e tocou na saída do goleiro Agassa. Eram decorridos 28 minutos. Este foi o terceiro gol do camisa 6 (número pouco usual para um atacante, não é?) nesta CAN, da qual ele agora é o artilheiro isolado.

O gol deixou os togoleses afobados. Eles tinham noção de que poderiam se classificar apenas com uma eventual virada. Entretanto, a forte marcação adversária não lhes deu chances. E, ao mesmo tempo em que atacavam, os Gaviões deixavam a defesa bastante exposta. Quase sofreram o segundo gol aos 45 minutos, quando Junior Kabananga acertou a trave.

O 2 a 0 veio aos nove minutos do segundo tempo, com o também atacante Ndombe Mubele. O jogador do Al-Ahli Doha, do Catar, acabou com a linha de impedimento do Togo. Livre de marcação, ele notou que o goleiro estava adiantado, tocou por cobertura e marcou um belo gol.

O atacante Emmanuel Adebayor passou a edição 2017 da Copa Africana de Nações em branco (Foto: Justin Tallis/AFP/Getty Images)

A esperança togolesa foi reacesa aos 19 minutos. A troca de passes entre Djené e Ayité dentro da área terminou com um potente chute de Kodjo Fo-Doh Laba, atacante do clube marroquino RS Berkane. Distância diminuída: 2 a 1.

O gol animou a seleção comandada por Claude Le Roy. Eram necessários mais dois tentos para a classificação. Adebayor quase empatou logo depois.

No entanto, a ducha de água fria veio a 10 minutos do apito final. O atacante Paul-José M'Poku, do Panathinaikos, da Grécia, cobrou falta e viu a pelota tocar o travessão e ultrapassar a linha. Conta fechada e régua passada: 3 a 1 e liderança do Grupo C assegurada à seleção de Florent Ibengé. Ao Togo restou amargar a eliminação.