Resultado Juventus x Milan pela Copa Itália 2016/2017 (2-1)

48'' FIM DE JOGO: Juventus vence o Milan por 2 a 1 com gols de Dybala e Pjanic. Bacca descontou. No geral, foi uma vitória merecida, mas que foi mais difícil do que parecia ser. O Milan mesmo com um jogador a menos, lutou bravamente. A Juventus vai enfrentar o Napoli na semifinal da Copa Itália.

47'' Mandzukic puxa contra-ataque e na hora da finalização, é travado perfeitamente pelo zagueiro Zapata.

45'' Teremos 3 minutos de acréscimos.

45'' Última mudança no Milan: sai Bertolacci e entra Honda.

44'' O Milan mesmo com um a menos busca o empate de forma heróica. A Juventus se segura e contra-ataque pouco.

42'' Pjanic bate a falta por cima do gol.

41'' Bertolacci vacila na entrada da área e comete falta perigosa para a Juventus bater.

39'' UUUHHHH! Lançamento para Deulofeu que entra na área, passa por um marcador, mas na hora de finalizar, chuta fraco e facilita a defesa do goleiro Neto.

37'' DONNARUMMA! Pjanic entra livre na área e manda um chute acrobático, mas o jovem goleiro faz uma grande defesa e evita o gol.

36'' Tem estreia no Milan: sai Bacca e entra Deulofeu.

35'' Bonaventura cobra falta, mas a barreira desvia para escanteio.

33'' Em cobrança de falta ensaiada, Pjanic rola na entrada da área e Higuain manda por cima do gol.

30'' ATRAPALHOU! Mandzukic faz passe perfeito para Khedira que de frente para o gol, chutou com convicção, mas Alex Sandro entra na frente do chute e atrapalha o ataque juventino.

29'' A partida ficou muito mais quente na segunda etapa, muito por conta do gol do Milan e da expulsão de Locatelli.

28'' Bonaventura cruza na área e Rugani salva tirando de cabeça, na sequencia, Higuain recupera bola mas é impedido de prosseguir a jogada por Zapata que também recebe cartão amarelo.

26'' Agora foi a vez de Antonelli cometer falta e receber cartão amarelo.

25'' Alex Sandro faz falta em Suso e é mais um amarelado no jogo.

24'' UUUHHH! Em cobrança de falta ensaiada, Bonaventura rola para Kucka que solta um foguete, mas Neto espalma para escanteio.

23'' Bonucci comete falta em Bacca e também está amarelado.

21'' Primeira alteração na Juventus: sai Dybala e entra Alex Sandro.

18'' Primeira mudança no Milan: sai Abate e entra Pasalic.

15'' PERDEEEEU! Ótima jogada da Juventus que termina no cruzamento de Cuadrado na cabeça de Mandzukic que de frente para o gol, cabeceia ao lado e perde chance incível!

13'' UUUUH! O centroavante croata sobe mais do que todo mundo e cabeceia ao lado do gol. Quase o terceiro da Juventus!

12'' Mandzukic tenta escorar para Higuaín e Abate na tentativa de afastar, quase marca contra.

8'' EXPULSO! Locatelli comete falta feia em Dybala e já amarelado, recebe mais um e é expulso.

7'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Bacca aproveita rebote na área e manda um chute no ângulo de Neto. Milan volta para o jogo.

5'' Cuadrado cruza na área, mas Donnarumma espalma, na sequencia, Suso comete falta em Asamoah. Perigo para o Milan!

2'' Bonaventura tenta drible dentro da área, mas Cuadrado faz ótimo desarme.

0'' Começa a segunda etapa! Juventus e Milan mantiveram suas equipes.

45' Fim do primeiro tempo: Juventus 2x0 Milan. Com gols de Dybala e Pjanic, os donos da casa vão vencendo a partida com até certa tranquilidade, já que os visitantes tem a posse de bola, mas completamente estéril. O resultado vai classificando a Juventus para a semifinal da Copa Itália, contra o Napoli.

44' Na cobrança, Bacca e Bertolacci se enrolam, mas conseguem um escanteio.

43' Mandzukic comete falta em Kucka e também fica amarelado na partida.

36' Kucka e Mandzukic se enroscam no meio de campo, mas o árbitro apenas adverte verbalmente os jogadores.

31' Agora foi a vez de Locatelli cometer falta em Cuadrado e receber o cartão amarelo.

29' Cartão amarelo para Pjanic depois de falta mais dura em Suso.

28' NÃO VALEU! Higuaín chuta pro gol, Donnarumma rebate e Khedira marca, mas em impedimento.

27' O panorama do jogo está vem nítido, a Juventus se fecha bem e é muito mais eficiente quando ataca e o Milan troca passes, mas não conseguiu chegar na área com perigo.

24' Kucka sofre falta e fica caído, mas o eslovaco já se levantou.

23' Milan troca passes, mas não encontra espaços.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Pjanic cobra perfeitamente e manda no ângulo de Donnarumma. Juventus aumenta em Turim.

19' Asamoah faz grande jogada e é derrubado. Falta perigosa para a Juventus.

15' Asamoah cruza na área e após bate e rebate, a bola quase sobra para Cuadrado, mas o colombiano não viu.

14' Bertolacci recebe na meia-lua, mas é desarmado na hora do passe.

12' A Juventus marcou o gol em sua primeira chegada com perigo.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Dybala aproveita cruzamento da direita e a falha de Antonelli e manda de primeira para o fundo do gol.

8' Depois de errar passe no ataque, o Milan sofre contra-ataque da Juventus, mas Asamoah perde na corrida para Zapata e comete falta.

5' Milan troca passes no campo de defesa esperando que a Juventus lhe conceda espaços.

3' Após troca de passes no campo ofensivo do Milan, a bola sobra para Antonelli que tenta cruzamento, mas manda muito forte.

2' Outro chute de longe, dessa vez de Cuadrado, mas a bola desvia e fica fácil para o goleiro Donnarumma.

1' Primeira finalização do jogo é de Higuaín que arrisca de longe, mas manda fraco e Donnarumma defende sem problemas.

0' Bola rolando para Juventus x Milan no Juventus Stadium!

Times em campo.

O Milan também já está escalado: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli e Antonelli; Kucka, Locatelli e Bertolacci; Suso, Bacca e Bonaventura. Técnico: Vincenzo Montella

Formação da Juventus definida oficialmente com: Neto; Barzagli, Bonucci e Rugani; Cuadrado, Khedira, Pjanic e Asamoah; Dybala, Mandzukic e Higuaín. Técnico: Massimiliano Allegri

Juventus e Milan disputam terceiro clássico da temporada por vaga na semi da Copa Itália.

Esse será o 13º duelo entre essas equipes pela Copa Itália com pequena vantagem juventina. Foram 5 vitórias da Vecchia Signora, 4 do Milan e 3 empates.

O árbitro da partida será Massimiliano Irrati, italiano de 37 anos.

O zagueiro Rugani revelou que a Juventus irá enfrentar esse duelo como uma revanche, ressaltando que os jogadores entrarão com esse pensamento: "Sem dúvida será uma revanche contra o Milan. As partidas no campeonato e em Doha nos deixaram com um gosto amargo na boca, por isso, queremos vencer absolutamente.", comentou.

Copa Itália: Juventus x Milan em tempo real

O jogo será no moderníssimo Juventus Stadium, inaugurado em 2011 e com capacidade para 41.507 pessoas. Como de costume, deverá ter grande público para esse clássico do futebol italiano.

Em compensação, já poderá contar com o novo reforço Deulofeu, que ficará no banco de reservas.

Já no Milan, o treinador Vincenzo Montella terá alguns desfalques como: De Sciglio e Niang. O atacante francês está negociando sua saída e não será convocado.

O treinador da Juventus deverá mesclar alguns titulares e com isso, Buffon deve dar lugar a Neto no gol.

A Juventus muito provavelmente não poderá contar com o meio-campista Claudio Marchisio que não treinou nos últimos dias.

FIQUE DE OLHO: Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan: Nas duas partidas do Diavolo contra a Juventus nessa temporada, o goleiro de 17 anos se destacou em ambas com defesas que deram ao Milan a vitória no final do confronto. E nessa partida não será diferente, já que os donos da casa prometem um time ofensivo para apagar as derrotas sofridas.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante da Juventus: O argentino vem se destacando depois de uma lesão sofrida no começo da temporada, mas o atacante perdeu o pênalti decisivo contra o Milan na Supercopa Italiana e por isso, estará com sede para se redimir frente a torcida juventina.

Já o treinador do Milan, Vincenzo Montella, salientou que o adversário tem um elenco muito qualificado, podendo mudar de esquema tático facilmente, mas diz 'torcer' para que a Juventus esteja com sede de vingança pelas duas derrotas na temporada: "Podem mudar de esquema tático, ou simplesmente manter o esquema com jogadores de outras características. Tomara que estejam com raiva, porque assim eles jogariam com menos lúcidos. Mas duvido muito, pois eles têm um time muito experiente. Queremos passar de fase.", falou.

Juventus x Milan ao vivo

Na entrevista coletiva, Massimiliano Allegri ressaltou a vontade da Juventus em passar de fase para tentar um terceiro título consecutivo, coisa inédita na Itália, mas afirmou ser uma partida muito difícil por conta do time equilibrado que o Milan tem: "Amanhã é um jogo de mata-mata. O resultado do Milan contra o Napoli não respeita o que se foi visto em campo, mas o futebol é assim. Devemos levar esse jogo a sério. Queremos levantar essa taça mais uma vez, pois ninguém conseguiu vencê-la três vezes seguidas. Será um jogo difícil, o Milan tem jogadores importantes e muito equilíbrio no meio de campo.", analisou.

No confronto pela turno da Serie A, o Diavolo também levou a melhor sobre a Vecchia Signora em jogo polêmico. O golaço do jovem Locatelli deu a vitória por 1 a 0, quebrando um jejum que durava quatro anos.

Na última vez que se enfrentaram, o Milan levou a melhor nos pênaltis, vencendo a Juventus por 4 a 3, depois de empate por 1 a 1. Suso e Chiellini anotaram naquele dia, mas Donnarumma foi decisivo pegando pênalti de Dybala.

O histórico de confrontos entre essas equipes é de muito equilíbrio, mas uma ligeira vantagem a favor da Juventus, que venceu 75 partidas, contra 58 do Milan, e ainda houve 67 empates, num total de 200 jogos.

Com cinco títulos na competição, o time quer alcançar a final novamente, já que perdeu pra própria Juventus na temporada passada.

O Milan eliminou na fase anterior o Torino, após vencer de virada por 2 a 1.

Atuais bicampeões da competição, a Vecchia Signora vai em busca de mais um título nacional.

A Juventus chegou a essa fase depois de vencer a Atalanta por 3 a 2, em casa.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os preparativos para o duelo entre Juventus x Milan, válido pelas quartas de final da Copa Itália, partida a ser disputada às 17h45 desta quarta-feira (25), no Juventus Stadium.

