Após derrota em casa, Real Madrid busca classificação contra Celta na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de volta válida pelas quartas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Balaídos, em Vigo, na Espanha.

Precisando vencer por dois gols de diferença para avançar a próxima fase, o Real Madrid visita nesta quarta-feira (25) o Celta de Vigo no Estádio Balaídos, no confronto de volta das quartas de finais da Copa do Rei. No duelo de ida realizado no Santiago Bernabéu, a equipe celeste venceu de maneira surpreendente os merengues por 2 a 1.

Após somar duas derrotas em sequência, o Real Madrid voltou a vencer na última rodada da Liga. Mantendo a fama de decisivo, Sergio Ramos marcou duas vezes no triunfo de 2 a 1 sobre o Málaga no Santiago Bernabéu. Assegurando veementemente a liderança da Liga, os madridistas precisam reverter agora a derrota do duelo de ida diante do Celta. Para avançar, basta repetir o placar da última partida realizada em Balaídos. Na temporada passada, Cristiano Ronaldo, Danilo e Marcelo marcaram na vitória merengue por 3 a 1.

Se na última partida o Real vinha de uma perda de invencibilidade, desta vez isso acontece com o Celta. A equipe vinha de exatas seis vitórias consecutivas, mas não suportou a pressão da boa equipe da Real Sociedad, que venceu pelo placar mínimo no Anoeta. Mesmo como mandante, o Celta têm historicamente acumulado principalmente nos confrontos recentes reveses diante do Real: nas últimas 10 partidas realizadas entre as equipes foram oito vitórias madridistas e apenas uma celeste. O último triunfo do clube de Vigo aconteceu na temporada 2010/11.

Mesmo em vantagem, Berizzo ressalta favoritismo do Real Madrid

Em vantagem no confronto visando uma vaga nas semifinais, o comandante celeste Eduardo Berizzo comentou como sua equipe irá encarar a partida no Balaídos: "Temos um plano de jogo definido, que é buscar retomar e ter a posse de bola no campo deles. As vezes o rival não permite isso, aí teremos que apostar em uma arma que nos faça ter velocidade na transição entre os setores. Não mudamos nosso estilo, é o mesmo jogando dentro e fora de casa", declarou.

Tendo a possibilidade de contar com empate para avançar, o treinador argentino ressaltou que mesmo assim o franco favorito é o rival madridista: "Eles irão tentar reverter o placar. São os favoritos. Veremos um Real Madrid que precisa deste resultado, mas sua periculosidade não será alterada, é a mesma. Sabemos quem estamos enfrentando", ressaltou.

"É uma partida que não podemos jogar com o calor da emoção, temos que nos controlar. Sabemos que podemos sofrer no início com a pressão deles, mas logo iremos retomar o controle e faremos uma boa partida. Temos o sonho de eliminá-los", concluiu.

(Foto: Javier Soriano/Getty Images)

Antes dúvida, Zidane confirma presença de Cristiano Ronaldo no Balaídos

Precisando reverter a dura derrota do Bernabéu, Zinedine Zidane reforçou a força do Celta em Vigo e revelou suas expectativas: "Sabemos da dificuldade desta partida, principalmente por temos perdido na ida. Mas isso não muda nada. Temos que fazer gols, são mais 90 minutos de jogo. Temos que valorizar a chance de mudar amanhã o que aconteceu na última semana", disse o treinador em coletiva de imprensa cedida nesta terça-feira (24).

"Acredito que fisicamente estamos bem, e vamos seguir. Quando ouço alguns questionamentos imagino que estamos na lanterna da Liga, que estamos na zona de rebaixamento. Não estou preocupado e o vestiário está animado. Temos uma grande partida para jogar. Quando todas as coisas estão bem é fácil, mas mesmo assim estamos motivados", acrescentou.

O francês ainda atualizou a todos sobre a situação de James Rodríguez e Cristiano Ronaldo, e se ambos estarão aptos a começar a partida de amanhã: "James sentiu a outra perna, mas é uma sobrecarga, não é uma lesão, isso é bom. Quando você tem algo em uma das pernas se compensa com a outra. Ele não está feliz, queria jogar mas isso não será possível. Será poupado. A situação de Cristiano é mais tranquila, foi apenas uma pancada que ele sofreu no sábado (20). Se estiver bem vai jogar. E ele está bem", completou.