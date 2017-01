Estreante na Libertadores, Capiatá empata com Táchira e avança de fase

Em partida válida pela primeira fase da Copa Libertadores 2017, o Deportivo Táchira, da Venezuela, enfrentou o Deportivo Capiatá, do Paraguai. O jogo foi realizado nesta sexta-feira (27), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, e terminou empatado por 0x0. O resultado foi melhor para o Capiatá, pois havia vencido, na última segunda-feira (23), o primeiro duelo por 1x0.

O primeiro tempo terminou empatado sem gols. O Táchira tentou buscar o gol desde o início para tirar a diferença da primeira partida, porém foi o Capiatá que mais chegou perto de balançar as redes, com seis finalizações. O goleiro Jose Contreras se destacou na primeira etapa ao evitar que os paraguaios aumentassem a vantagem com pelo menos duas boas defesas.

Na segunda etapa, o Deportivo Táchira aumentou o volume de jogo e teve mais chances de marcar. No entanto, o Capiatá não recuou e seguiu criando boas chances. Mas, mesmo com muita vontade e determinação, a tradicional equipe venezuelana não conseguiu marcar e acabou sendo eliminada na primeira fase da Copa Libertadores. O Deportivo Copiatá avançou e enfrentará o Universitário do Peru. O primeiro jogo será no Paraguai, na quinta-feira (2), a volta acontece no dia 9 de fevereiro.