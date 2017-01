Montevideo Wanderers goleia Universitario Sucre e avança à segunda fase

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo de volta da primeira fase da Taça Libertadores, realizado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Depois de ser derrotado na Bolívia por 3 a 2, o Montevideo Wanderers teve a missão de receber o Universitario de Sucre, no estádio Centenário, precisando vencer por um placar simples para avançar na Taça Libertadores da América.

Com apoio de sua torcida e jogando um bom futebol, os uruguaios acabaram goleando os bolivianos por um sonoro 5 a 2, carimbando sua passagem para a próxima fase do torneio. Agora na segunda fase, o Wanderers irá enfrentar o The Strongest, da Bolívia, em duelo que vale a vaga direta para a fase de grupos da competição.

O jogo

O Montevideo Wanderers já começou a partida em cima do adversário, e não demorou muito para abrir o marcador. Aos 8 minutos, Sergio Blanco foi as redes, fazendo a festa da torcida uruguaia no estádio Centenário.

O time da casa seguiu na pressão, e aos 21 minutos, após escanteio cobrado por Riveros, Matías Santos apareceu no segundo pau para cabecear e ampliar o placar. Quando o jogo parecia controlado, um erro do goleiro uruguaio que deixou a bola livre para Quintana, que rolou para Domeneghini marcar, colocou os bolivianos devolta na partida.

Na segunda etapa, o Wanderers voltaram a ampliar o placar. Aos 9 minutos, Blanco cobrou pênalti com categoria, marcando o terceiro da equipe e o seu segundo na partida. Logo depois foi a vez do Sucre reagir. Minutos depois, os bolivianos em boa troca de passes acharam Domeneghini na área, que girou batendo para diminuir o prejuízo em 3 a 2. Esse placar levava o jogo para as penalidades.

Pressionado, os donos da casa foram para o ataque, e aos 30 minutos, após outra cobrança de escanteio, Diego Barboza cabeceou firme para fazer o quarto da equipe uruguaia, em nova falha de marcação dos bolivianos. Ainda sobrou tempo aos 43 minutos para que Cristian Palacios, ingresso no segundo tempo, em rápido contra-ataque, chutasse forte e definisse o placar em 5 a 2.