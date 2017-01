Gana e Egito vencem em jogos dramáticos e estão nas semifinais da CAN 2017

Mahmoud Kahraba (número 11) anotou o gol da vitória do Egito sobre o Marrocos (Foto: Justin Tallis/AFP/Getty Images)

A Copa Africana de Nações de 2017 conheceu seus outros dois semifinalistas neste domingo (29). No Stade d'Oyem, a atual vice-campeã continental, Gana, eliminou a República Democrática do Congo com vitória apertada de 2 a 1. O maior campeão africano, o Egito, bateu o Marrocos pelo placar mínimo no Stade de Port-Gentil e também se classificou no sufoco.

Com esses resultados, os dois embates da fase semifinal do maior torneio do futebol africano estão definidos. Na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o Stade de l'Amitié, na capital do Gabão, Libreville, recebe Burkina Faso x Egito. Um dia depois, no Stade de Franceville, Camarões e Gana disputam a outra vaga na grande decisão. O pontapé inicial de ambas as partidas será dado às 17h, horário de Brasília.

As seleções derrotadas disputarão o terceiro lugar no sábado (4), em Port-Gentil, também às 17h de Brasília. Os vencedores das semifinais brigarão pelo troféu mais importante da África no domingo (5), no mesmo horário, em Libreville.

Além do posto máximo do continente, o campeão também ganhará o direito de disputar a Copa das Confederações de 2017, a ser sediada na Rússia entre os dias 17 de junho e 2 de julho. A competição, que serve como evento-teste para a Copa do Mundo de 2018 e reúne os campeões de todas as copas continentais mais o atual campeão mundial e o país-sede, não contará com a presença do Brasil pela primeira vez desde que recebeu a chancela da Fifa. Sete dos oito participantes já estão definidos.

Irmãos Ayew constroem a vitória de Gana sobre a RD Congo

André Ayew (camisa 10) assinou o segundo gol de Gana na vitória sobre a República Democrática do Congo (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Dona de um dos estilos de jogo mais vistosos da CAN 2017, a seleção da República Democrática do Congo tomou a iniciativa e pressionou Gana. Logo aos sete minutos, Mbokani desperdiçou grande chance ao driblar o goleiro Razak e, mesmo com o gol vazio, finalizar na trave. O típico lance no qual se diz que o jogador "perdeu um gol feito".

Os congoleses controlaram as ações nos primeiros 45 minutos, mas a sintonia defensiva dos ganeses dificultou bastante as investidas dos líderes do Grupo C. E o primeiro tempo acabou zerado.

Pragmáticas na primeira etapa, as Estrelas Negras "acordaram para a vida" e investiram mais em jogadas ofensivas no segundo tempo, ao mesmo tempo em que exploravam as deficiências do adversário. A recompensa veio aos 18 minutos. A defesa da RD Congo se descuidou enquanto tocava a bola em seu campo. Melhor para Wakaso Jr, que roubou a bola e deu passe açucarado para Jordan Ayew deixar dois defensores na saudade e finalizar para abrir o placar. Este foi o primeiro gol do jogador do Aston Villa, da segunda divisão inglesa, nesta CAN.

Cinco minutos depois, os Leopardos reagiram. O atacante Paul-José M'Poku, que joga no clube grego Panathinaikos e cujo passe pertence ao clube italiano Chievo Verona, mandou uma traulitada de fora da área e deixou tudo igual. O goleiro Razak nada pôde fazer, de tão forte que foi o chute.

O goleiro Ley Matampi imita o ex-goleiro da RD Congo e ídolo nacional Robert Kidiaba ao comemorar o gol de sua seleção contra Gana (Foto: Reprodução/YouTube)

O tento que decidiu o jogo saiu aos 32 minutos. O árbitro atestou que Lomalisa havia cometido pênalti em Atsu, decisão que revoltou os congoleses. O camisa 10 de Gana e jogador do time inglês West Ham, André Ayew, cobrou com precisão e recolocou Gana em vantagem.

O jogo ficou lá e cá. Matampi evitou que Atsu fizesse 3 a 1. Do outro lado, Mbokani perdeu boa chance de fazer 2 a 2.

No final das contas, a classificação ficou com a seleção de Avram Grant. E os heróis da noite foram os irmãos Ayew, filhos do lendário Abedi "Pelé" Ayew.

Florent Ibengé e seus comandados, evidentemente, lamentaram a eliminação. Agora, terão que juntar os cacos para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na qual os Leopardos terão a chance de voltar a colocar sua seleção em Mundiais pela primeira vez desde 1974, quando o país ainda se chamava Zaire.

Egito elimina o Marrocos com gol aos 43 minutos do segundo tempo

Egito e Marrocos fecharam as quartas de final da CAN 2017 (Foto: Ulrich Pedersen/Getty Images)

O maior campeão africano frente a frente com a seleção comanda pelo único técnico a conquistar Copas Africanas por dois escretes diferentes, Hervé Renard. Atrativos não faltaram ao duelo entre Egito e Marrocos.

Enquanto os Leões do Atlas ditaram o ritmo do primeiro tempo, com jogadas de efeito tanto pelo chão quanto pelo alto, os Faraós buscavam uma brecha para armar um contragolpe e surpreender os oponentes.

Na segunda etapa, o Egito se lançou mais ao ataque, guiado pelos talentos individuais de Mahmoud "Trezeguet", Mohamed Salah e Marwan Mohsen.

Mas a estrela que brilhou foi a do técnico Héctor Cúper. O argentino foi decisivo ao colocar em campo, durante o segundo tempo, o meia Mahmoud Kahraba. O jogador do Al Ittihad, da Arábia Saudita, deu mais dinamismo ao setor ofensivo dos egípcios e, de quebra, anotou o gol da vitória e da consequente classificação da seleção do norte da África.

Aos 43 minutos, El Said cobrou escanteio e, após bate e rebate dentro da área, Kahraba finalizou para o gol. Meio sem jeito, mas o suficiente para pegar o goleiro Munir desprevenido.

O Marrocos correu em busca da reação, mas já era tarde demais. A seleção heptacampeã da África segue viva no caminho rumo ao oitavo título continental. Por sua vez, o jejum de títulos dos marroquinos, que já dura 41 anos, aumentará, no mínimo, mais dois anos.