Sem jogar desde 2016, atacante Adebayor assina com Basaksehir, da Turquia

Foto: Divulgação/Basaksehir

A grande surpresa do futebol turco, o Basaksehir, atual vice-líder do campeonato nacional, aproveitou o último dia da janela de transferências, o deadline day, para contratar o experiente atacante Emmanuel Adebayor. Mesmo sem jogar desde o meio de 2016, o clube resolveu apostar na qualidade do togolês, que não teve uma boa passagem pelo Crystal Palace, antes da pausa que fez na carreira.

Na Turquia, o jogador de 32 anos terá as companhias dos brasileiros Júnior Caiçara, Márcio Mossoró e Doka para brigar pelo título inédito do Campeonato Turco. Adebayor irá brigar por posição com outros seis atacantes, e mesmo com o extenso e vistoso currículo, o togolês não tem a titularidade confirmada na equipe comandada por Abdullah Avci.

O Basaksehir liderou o Campeonato Turco ao longo de todo primeiro turno, mas perdeu a liderança recentemente para o Besiktas, após ser derrotado pelo Fenerbahçe na 18ª rodada da competição ficando dois pontos de distância do primeiro lugar. Na última rodada, a 19ª, venceu pelo placar mínimo o Bursaspor, e continua na perseguição.

Adebayor soma passagens por grandes clubes do futebol europeu, entre eles Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Monaco e Arsenal, sendo nos Gunners onde fez mais sucesso nas quatro temporadas em que ficou na equipe londrina. O atacante ainda foi responsável por levar a seleção de Togo para sua primeira Copa do Mundo. Antes de ficar quase um ano parado, o togolês vestiu a camisa do Crystal Palace, mas não foi muito bem. Atuou em 15 partidas e marcou apenas um gol.

O atacante poderá estrear no futebol tuco no dia 12 de fevereiro, quando o Basaksehir irá enfrentar em casa o Gaziantepspor, pela 20ª rodada. Adebayor também irá jogar no mesmo país em que está outro marcante centroavante africano, Samuel Eto'o, que defende o Antalyaspor, sexto colocado da competição.