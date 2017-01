Sorteio da Copa Sul-Americana 2017 AO VIVO online

Google Plus

Se a caminhada para os clubes que disputam a Copa Libertadores já começou em 2017, a partir de hoje (31) quem conhecerá os seu destino rumo a um título continental são as equipes qualificadas a duelar pelo título da Copa Sul-Americana.

Ao todo serão 44 equipes na edição de 2017 da competição que terão seus caminhos definidos no evento que tem início marcado para às 21h na cidade de Luque, no Paraguai, mais precisamente no Centro de Convenções da Conmebol.

Algo que chama a atenção é o fato de que, depois de cinco anos, não notaremos a presença do gigante argentino Boca Juniors em nenhuma competição do continente, situação incomum para a equipe que acumula seis títulos de Libertadores e outros dois da Sul-Americana.

Outro fator a ser destacado é a presença dos brasileiros Corinthians e São Paulo no torneio, situação que aconteceu há dois anos atrás, porém na Copa Libertadores e com a divisão do mesmo grupo onde, na oportunidade, ambos se classificaram deixando para trás San Lorenzo e Danubio.

Assim como aconteceu em anos anteriores, o torneio funciona apenas no sistema eliminatório até a sua decisão, agendada para acontecer a segunda partida no dia 13 de dezembro.

Conheça quem vai participar da Copa Sul-Americana 2017:

Argentina: Arsenal Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia y Esgrima, Huracán, Independiente e Racing;

Bolívia: Bolívar, Nacional Potosí, Oriente Petrolero e Petrolero;

Brasil: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta, São Paulo e Sport;

Chile: Everton, O’Higgins, Palestino e Universidad de Chile;

Colômbia: Deportivo Cali, Patriotas, Rionegro Águilas e Tolima;

Equador: Deportivo Cuenca, Fuerza Amarilla, LDU e Universidad Católica;

Paraguai: Cerro Porteño, Nacional, Sol de América e Sportivo Luqueño;

Peru: Alianza Lima, Comerciantes Unidos, Huancayo e Juan Aurich;

Uruguai: Boston River, Danubio, Defensor e Liverpool;

Venezuela: Atlético Venezuela, Caracas, Deportivo Anzoátegui e Estudiantes de Caracas.