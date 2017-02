No Calderón, Atlético e Barcelona duelam em 'final antecipada' da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas semifinais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Vicente Calderón, em Madrid, na Espanha.

Dando o pontapé inicial nas semifinais da Copa do Rei, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1º) no Estádio Vicente Calderón, em Madrid. O duelo de volta acontece na próxima terça-feira (7) no Camp Nou e decidirá o primeiro finalista. A grande final da Copa acontecerá justamente no Calderón, casa do Atlético.

Dono apenas da quarta colocação na Liga, e com possibilidades reais de sair da zona de classificação para a próxima Uefa Champions League com a aproximação de Villarreal e Real Sociedad, o Atlético tenta retomar sua confiança na Copa do Rei. Atual vice-campeão da UCL, o clube colchonero passou pelo Barça nas quartas de finais da edição passada do torneio.

Contudo, vive um grande tabu quando tratamos de competições nacionais entre as equipes. Levando em consideração as partidas de Copa, Supercopa e Liga, foram 12 vitórias do Barcelona e cinco empates nas últimas temporadas. O último triunfo do Atlético sobre os catalães em uma competição espanhola aconteceu na Liga, durante a temporada 2009/10.

Cada vez mais distante do líder Real Madrid, o Barcelona apenas empatou com o Betis na rodada passada da Liga, em mais uma partida marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem. Caso o Real vença a sua partida pendente, a vantagem na ponta da tabela iria para sete pontos, aumentando a dificuldade da equipe catalã de alcançar o rival. Tendo ainda a UCL como principal atrativo na temporada, o Barça retornará amanhã ao Calderón.

A última vez que os culés pisaram na casa colchonera foi na partida de volta das quartas de finais da última Champions. Após vencer o Atlético no Camp Nou por 2 a 1, o Barcelona não conseguiu segurar os comandados de Diego Simeone, e viu Griezmann marcar os dois gols da vitória por 2 a 0, que garantiu a classificação do clube de Madrid à semifinal.

Simeone evita comparações com o último encontro das equipes na UCL

Vindo de três empates consecutivos, mas há cinco partidas sem perder, o comandante colchonero Diego Simeone falou sobre a sexta semifinal consecutiva do Atlético, e como a equipe deve entrar em campo após a péssima partida no empate sem gols com o Alavés na última rodada da Liga: "Vou dizer-lhes exatamente o que eu sinto: um orgulho enorme por esses jogadores, em cinco anos como treinador aqui chego a minha sexta semifinal. Isso é o resultado de um continuidade de trabalho. Me emociona e me alegra muito. Não me imagino em um cenário melhor", declarou em entrevista coletiva.

"Sempre dizem que uma boa partida aparece de uma sequência de bons jogos, isso aconteceu em Bilbao, em Eibar fomos regulares e não fomos bem contra o Alavés, não sei como será amanhã, mas os jogadores estão empolgados. Enfrentaremos o maior time do mundo, os desfalques deles não importam, pois sempre terão aqueles três do setor ofensivo que resolvem 80% das partidas", acrescentou, referindo-se ao "Trio MSN".

Questionado sobre as semelhanças desta eliminatória com a última entre as equipes, na edição passada da UCL, o argentino evitou fazer comparações: "São partidas diferentes, positivamente e negativamente, só me vem a mente este primeiro encontro, como treinador poder disputar minha sexta semifinal é algo muito bom, que façamos uma boa partida amanhã para encaminhar a classificação", concluiu.

(Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Projetando dificuldades no Calderón, Luis Enrique quer marcar ao menos um gol em Madrid

Mesmo com um histórico recente favorável, Luis Enrique revelou da dificuldade de encarar o Atlético em uma partida eliminatória, mas comentou sobre o fato de decidir a classificação em casa: "É uma boa pergunta. Poderia ser feita tranquilamente à Simeone também. Espero duas partidas complicadas. Veremos um desfecho apenas quando os 180 minutos acabarem. Temos o objeto de vencer as partidas, marcando sempre um gol a mais que o rival. Será complicado principalmente a alta pressão nos minutos iniciais", disse o treinador.

Sem uma equipe definida, Luis Enrique também falou sobre as rotações no time titular, e sobre as ausências confirmadas principalmente no setor de meio-campo: "A escalação é sempre condicionada com o número de partidas que temos. Queremos sempre ter opções variadas, jamais posso definir com 100% de certeza uma equipe um dia antes do jogo. Sempre que puder vou rodar este elenco. Senão perco meu elenco até 15 de fevereiro. Jogadores são poupados, se lesionam e são suspensos, se eu não movimentar o plantel as coisas se complicam. Não terei Busquets e Iniesta mas estou contente com o que tenho.

O comandante revelou sua opinião sobre a utilização do vídeo como recurso nas partidas. Vale ressaltar que no empate diante do Betis o Barça teve um gol mal anulado: "Há aspectos do jogo que estão relacionados com a partida de volta da UCL no ano passado, e com a partida do primeiro turno da Liga este ano. O vídeo poderia ter sido utilizado nessas duas partidas, por exemplo", finalizou.