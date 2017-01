Sorteio define confrontos de seis brasileiros na primeira fase da Copa Sul-Americana 2017

(Foto: Getty Images)

O caminho pela América do Sul estão traçados na segunda mais importante competição internacional do continente. Realizada em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, foram sorteados os confrontos da edição 2017 da Copa Sul-Americana. Com novo regulamento, a competição terá seis equipes brasileiras em seu início e adicionará mais 10 equipes em sua segunda fases - todas eliminadas na etapa de grupos da Copa Libertadores 2017.

Entre os brasileiros apenas o São Paulo decidirá o jogo de volta em casa, onde enfrentará o Defensa y Justicia (ARG). O Corinthians decide no Chile, em parada duríssima contra a Universidad (CHI), já o Fluminense e Sport viajam ao Uruguai para enfrentar Liverpool (URU) e Danubio (URU), respectivamente. Completam a lista Cruzeiro e Ponte Preta, que decidem fora contra Nacional (PAR) e Gimnasia y Esgrima (ARG).

Com apenas duelos em mata-mata, os times tem o torneio de tiro curto para garantirem uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Além do reconhecimento internacional, a disputa da Recopa (contra o campeão da Libertadores 2017) e a Copa Suruga (contra o futuro campeão japonês), são alguns dos atrativos extras para as equipes.

Por causa da "relação" com a Libertadores, cuja fase de grupos acabará no fim de maio, a Conmebol dividiu a fase inicial da Sul-Americana em quatro semanas: 1) 28 de fevereiro, 1 e 2 de março; 2) 4, 5 e 6 de abril; 3) 9, 10 e 11 de maio; 4) 30 e 31 de maio e 1 de junho.

Primeira fase da Sul-Americana

Formato da Copa Sul-Americana 2017

O formato da Copa Sul-Americana 2017 é complexo. Na primeira fase, 44 equipes são divididas em 22 chaves. Os confrontos serão em jogos de ida e volta, conforme definição do sorteio. Dos duelos saem 22 classificados para a segunda fase.



Na etapa seguinte, 10 equipes eliminadas da Copa Libertadores (as oito que terminarem em terceiro de cada grupo e as duas melhores da fase preliminar) se juntam às outras já classificadas.



Dessa forma, 32 clubes formam a segunda fase do torneio. O sistema continua o mesmo: a Conmebol cria um emparelhamento, dividindo os participantes em 16 duelos. Os melhores avançam até chegar à decisão.