Unión Española vence Atlético Cerro fora de casa e traz vantagem na Libertadores

Em partida válida pela segunda fase da Copa Libertadores da América de 2017, o Atlético Cerro, do Uruguai, recebeu o Unión Española, do Chile, no estádio Luis Trócolli, em Montevidéu. Os chilenos se deram melhor e venceram por 3 a 2, em um jogo com muitas chances criadas e emoção até o final. Os uruguaios sofreram com erros individuias que culminaram na derrota.

O jogo foi o primeiro na história entre as duas equipes e o confronto irá se repetir na próxima terça-feira (7), desta vez no Chile, no estádio Santa Laura. Quem se classificar vai enfrentar o The Strongest ou o Montevideo Wanderes na terceira fase da competição. O Unión pode perder por até um gol de diferença, desde que o placar não de 4 a 3 por diante.

Cerro joga melhor, mas Unión Española aproveita melhor as chances

Como a maior parte dos jogos da Libertadores, o início foi bastante truncado e sem chances de gol. Somente perto da metade da primeira etapa é que o Cerro começou a criar chances claraa para marcar. Porém quem saiu na frente foi a equipe chilena. O gol saiu a partir de um escanteio, no qual a bola acabou sobrando para o atacante Churin que finalizou forte para o fundo das redes.

O Cerro pareceu não sentir muito o gol sofrido e empatou pouco tempo depois. Em cobrança escanteio, o volante Pellejero subiu livre e cabeceou para o gol, a bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O empate devolveu o controle do jogo para os uruguaios. No entanto, o Unión aproveirou uma desatenção da defesa adversária e marcou com o atacante Salom, já nos acréscimos do primeiro tempo, Ele recebeu em velocidade e só teve o trabalho de tirar do goleiro com uma cavadinha.

Segundo tempo tem emoção até o final e Unión sai com a vantagem

O Cerro, com a desvantagem, foi para cima, mas atacou com muita pressa e não soube aproveitar muito bem as oportunidades. O goleiro Sánchez, do Unión Espanõla, destacou-se com grandes defesas. Sua equipe apostou nos contra-ataques e em jogadas de bola parada, porém sem resultados. O empate dos uruguaios finalmente saiu com o zagueiro Pizzorno que recebeu um belo passe na área e finalizou com perfeição.

Após igualar o placar. a equipe comandada por Diego Barrágan diminuiu o ritmo de jogo. O Unión, treinado pelo ex-atacante Martín Palermo, também não fez muita questão de atacar. No entanto, no final do jogo, o Cerro teve mais uma falha individual e sofreu um belo gol.

Os uruguaios tinham falta para cobrar no campo de defesa, o lateral Rodríguez cobrou, mas chutou em cima do adversário, a bola sobrou para Jaime, que encobriu o goleiro adversário em um chute de fora da área. O placar da partida ficou mesmo na vantagem dos chilenos.